T1 jugará en un torneo de pretemporada contra equipos europeos

El campeón del mundo T1 jugará un torneo de pretemporada el 9 de diciembre en Berlín, Alemania. Los cinco equipos seleccionados para este torneo son europeos y algunos de ellos tienen gran trayectoria en competencias como la LEC. El torneo es patrocinado por Red Bull y se llama League of Its Own.

Aunque Red Bull ya tiene una competencia de League of Legends llama Player One. Ahora, decidieron lanzar un nuevo formato como torneo relámpago, al mejor estilo de las antiguas Intel Extreme Masters. Este evento será presencial y tendrá siete partidos comprimidos en un solo día. Este torneo contará con reglas especiales, donde T1 deberá jugar en cada juego un set de campeones único y no repetirlos durante todo el evento.

Este es el formato y los horarios del ‘showmatch’ de pretemporada donde T1 será el protagonista.

Esta regla solo aplicará a T1, los demás equipos europeos podrán jugar los mismos campeones durante los siete enfrentamiento. No obstante, la idea de este torneo es vencer a T1 en alguno de los siete juegos. Los equipos que participarán en este torneo de exhibición son G2, Karmine Corp, BIG, Eintracht Spandau y NNO Old. La gran mayoría de estos equipos pertenecen a la segunda división europea.

Este torneo contará con la participación en el talento a cámara de Sjokz, Drakoz y Vedius. Podremos seguir el interesante ‘showmatch’ en los canales oficiales del evento en YouTube y Twitch. Este será el primer torneo donde veremos a T1 competir, en un formato lejano al competitivo, pero muy entretenido. Esto podría relacionarse con el antiguo torneo de Riot Games donde las reglas del competitivo se distorsionaban. El All-Stars dejó de realizarse hace varios años y este formato intenta revivirlo en una pretemporada bastante muerta.

