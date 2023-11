La semana pasada conocimos que Reina —la nueva Mishima— es el último personaje de los 32 que conforman el grupo inicial de jugadores de Tekken 8. Ahora, justo como lo comento Bandai Namco, han empezado a salir a la luz los ‘trailer’ de presentación de los personajes que hacen falta. Estos adelantos serán estrenados semanalmente y hasta el 26 de enero del 2024, día en el cual será lanzado al mercado Tekken 8.

¿Quién es Leo Kliesen?

El encargado de abrir esta nueva tanda de ‘trailers’ de presentación de personajes de Tekken 8 es Leo Kliesen. Así que si no conocen quién es el personaje recien presentado en el nuevo tráiler de Tekken 8, les contamos que Leo debutó en el juego Tekken 6. Los padres de Leo trabajaban para la Corporación G, una empresa biotecnológica. Sin embargo, el padre de Leo desapareció en una explosión y su madre fue asesinada. La policia cerró el caso y en la historia de Tekken 6, Leo esta en busca de la verdad detras de la desafortunada suerte de sus padres. Al final de Tekken 7 Leo derrota a Yosimitsu y se va sin tener nueva información sobre el asesinato de su madre.

Leo utiliza el estilo de lucha Baji Quan, un estilo de lucha chino que utiliza poderosos golpes de codo, puñetazos, golpes de cadera y golpes de hombro.

The Last Rockstars interpretarán una canción para Tekken 8

Puede que no sea una noticia muy importante para el publico occidental, pero esta colaboración de Tekken 8 con de The Last Rockstars significa mucho para el público japonés. Esto debido a la importantancia de los artistas que conforman esta banda de J-Rock. The Last Rockstars es un «supergrupo» de rock japonés formado en 2022 por Yoshiki (X Japan), Hyde (L’Arc-en-Ciel, Vamps), Sugizo (X Japan, Luna Sea) y Miyavi. Todos estos artistas son leyendas en su páis y algunos incluso han tenido multiples giras en algunos paises de occidente. Para Tekken 8, The Last Rockstars interpretará la canción «Messiah». Sin embargo, se desconoce si será la canción de apertura o de cierre del juego.

¿Cuántos y cuáles son los personajes que tendrá Tekken 8 desde el día del lanzamiento?

Desde el año pasado, Bandai Namco presentó el primer tráiler de Tekken 8 en The Game Awards 2022, la desarrolladora japonesa ha compartido ‘trailers’ de presentación de personajes. Ahora, gracias al tráiler presentado en Gamescom 2023, sabemos que Tekken 8 tendrá un total de 32 personajes desde el primer día.

Personajes de Tekken 8 disponibles en la prueba de red cerrada:

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube