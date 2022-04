The Ascent (PS4) – Reseña

“Como Diablo, pero ‘cyberpunk’”, así es como muchos describimos este juego cuando vimos su tráiler por primera vez. De inmediato nos llamó la atención con sus impresionantes escenarios e intensa acción multijugador. Cuando salió a la venta a mediados de 2021, era exclusivo para PC y plataformas Xbox. Ahora que The Ascent finalmente llegó a PS4 y PS5 es hora de hacer esta largamente esperada reseña.

El problema es que, por más que disfrutamos su jugabilidad y ambientación, este juego tiene un gran problema que le impide recibir una buena nota. Primero vamos a hablar del título en general y luego nos referiremos a esa situación tan grave que arruinó nuestra diversión.

El mundo de The Ascent se diferencia al de otras obras ‘cyberpunk’ por su concepto interplanetario. Esta no es una Tierra distópica, sino una galaxia distópica en la que las megacorporaciones pueden hacerse con el control de planetas completos para explotarlos. Los personajes que controlamos, y que podemos personalizar a gusto, son “contrayentes” que poco se diferencian de esclavos laborales, obligados a servir a sus jefes hasta pagar deudas imposibles… a menos que esos jefes desaparezcan.

¡Nos vamos a volver como Veles(uela)!

La historia se desarrolla en Veles, un planeta bajo el control del Grupo Ascent. Cuando este se declara en quiebra, comienza una pequeña guerra en las calles. Los contrayentes no saben si recibirán su paga, los grupos de seguridad privada comienzan a abusar de su poder y otras megacorporaciones llegan al lugar para ver si pueden sacar provecho de la situación.

Este es un planteamiento muy interesante, pero la trama termina ocupando un segundo lugar ante la acción. Es uno de esos juegos con descripciones y trasfondos muy detallados para cada personaje, especie y pedazo de tecnología, pero es necesario dedicar un buen tiempo a leer el códice para enterarse de todo. ¿Quién tiene tiempo para algo así en un título multijugador? Hasta las descripciones de las misiones y diálogos de los personajes más importantes están llenas de conceptos extraños que debemos investigar en los menús. ¿Qué es una Arcología? ¿A qué se refieren con IGA?

Finalmente, no vale la pena dedicar tiempo a ello a menos que realmente estemos interesados en la mitología de este universo. La historia es anticlimática y se siente incompleta. También nos decepcionó que no aprovechara la idea de los contrayentes y el poder de las megacorporaciones sobre ellos para dejar claro un mensaje anticapitalista que se queda en el subtexto.

Como Diablo, pero con armas de fuego y cobertura

Las carencias de la trama no importan tanto porque el foco absoluto de The Ascent está en la acción y ambientación. Podemos formar un equipo de cuatro jugadores, ya sea en línea o de forma local, y recorrer este impresionante mundo semiabierto disparando a todo lo que nos mire feo. Es verdad que recuerda a Diablo por la perspectiva y una progresión basada en los botines o ‘loot’ que recogemos, pero en esencia es un ‘twin stick shooter’. Eso quiere decir que es un juego de disparos en el que usamos el control análogo o palanca izquierda para mover al personaje y la derecha para apuntar.

Los tiroteos son muy divertidos e intensos. Contamos con un sistema de cobertura que debemos aprovechar para mantenernos a salvo y es necesario coordinar los movimientos con nuestros compañeros para salir vivos de los más complicados enfrentamientos. Fiel a su naturaleza RPG, podemos mejorar a los personajes enfocándonos en diferentes aspectos y elegir el equipamiento que mejor le saque provecho a ese ‘build’. Aunque el juego no lo explica bien, la elección de armas y armaduras de acuerdo a su tipo de daño también es importante. No traten de atacar a enemigos robóticos con armas de fuego, no importa lo poderosas que sean, o lo lamentarán.

Ese sistema de combate es el corazón del juego, pero lo profundo y divertido que puede resultar no lo hace especial ni original. Es la ambientación lo que lo hace único.

Veles Runner

Ya habíamos visto antes mundos ‘cyberpunk’ que nos dejaron con la boca abierta, como el del vistoso ANNO: Mutationem cuya reseña pueden leer aquí, pero el de The Ascent es literalmente de otro mundo. Todavía no comprendemos cómo un equipo de desarrolladores tan pequeño —el estudio Neon Giant es conformado por solo 12 personas— pudo dar vida a escenarios tan bellos y detallados.

Las calles de Veles están claramente inspiradas por otras obras ‘cyberpunk’ como Blade Runner, pero la mezcla de especies alienígenas y tecnología interplanetaria le dan su propia personalidad. Recomendamos viajar por este mundo sin afanes para poder apreciar todos sus increíbles detalles. La banda sonora ‘synthwave’ —que en ocasiones invoca coros que parecen sacados de Ghost in the Shell— acompaña las luces de neón y efectos de lluvia para convertirse en una delicia para los sentidos. No podían faltar los ‘toques asiáticos’, incluso aunque algunos de ellos no tengan sentido.

También tenemos que alabar el diseño de niveles como tal, pues la división de Veles en ‘arcologías’ forman un mundo que tiene lógica. Sin embargo, puede ser fastidioso de recorrer. Aunque contamos con sistemas de viaje rápido, no es posible usarlos para viajar de una división a otra. Esto nos fuerza a hacer un «viaje rápido» a ciertas zonas en las que debemos soportar secuencias de carga, que en PS4 resultan bastante largas, antes de intentar otro viaje rápido hacia nuestro destino final.

Sí, The Ascent es un juego muy bello y divertido con algunos defectos que deberían ser fácilmente soportables… excepto por uno bastante grave que puede arruinar por completo la experiencia.

Secuencia de autodestrucción iniciada

Este juego tiene una buena cantidad de problemas técnicos en forma de ‘bugs’ y pérdida temporal de rendimiento. Eso puede molestar a muchos, pero es tolerable. Lo que no es tolerable es que muchas de nuestras partidas hayan terminado con esta imagen.

Nunca habíamos visto que un juego se bloqueara tanto como The Ascent en PS4. No ocurrió en todas nuestras partidas, pero sí en una cantidad considerable de ellas. A veces podían pasar más de dos horas de juego antes de ver ese terrible pantallazo azul, otras veces era cuestión de jugar 15 minutos antes que ocurriera.

Como comenzamos a jugar antes de su lanzamiento oficial, decidimos esperar el parche del día 1. Pero no solucionó el problema. Tampoco lo hicieron otro par de parches más que llegaron durante la siguiente semana. Finalmente, enfrentamos una pantalla diferente.

Así es, los constantes bloqueos finalmente causaron la corrupción de nuestro archivo de guardado, forzándonos a comenzar el juego desde cero.

Hablamos con otros jugadores de la versión para PS4 y nos enteramos que este es un problema tristemente común. El subreddit del juego está lleno de discusiones sobre estos bloqueos. También supimos que estos no son inusuales en las versiones de PS5, PC y plataformas Xbox, pero no parece ser tan grave en ninguna de ellas como en PS4.

Por más que hayamos disfrutado nuestro tiempo con The Ascent en PS4, no podemos darle una buena nota en esta reseña. Esperamos que el juego sea reparado pronto y los jugadores puedan disfrutarlo sin temor a un bloqueo o perder su progreso. De momento, es imposible recomendarlo.

The Ascent (PS4) 4.5/10 Nota Lo que nos gustó - Maravillosa ambientación 'cyberpunk'.

- Excelente banda sonora electrónica.

- Combates divertidos con buena profundidad.

- Perfecto para disfrutar en compañía. Lo que no nos gustó - Narrativa deficiente a pesar de contar con mucho trasfondo.

- Largas secuencias de carga en PS4.

- Perdidas ocasionales de rendimiento.

- Constantes bloqueos que terminan la partida y pueden corromper el archivo de guardado. En resumen The Ascent se destaca por una maravillosa ambientación 'cyberpunk' y combates extremadamente divertidos, especialmente al aprovechar sus capacidades multijugador. Es una verdadera lástima que sus problemas técnicos, especialmente en PS4, puedan arruinar completamente la experiencia. Este es un título que no podemos recomendar a nadie hasta que no reciba un parche de actualización que lo vuelva más estable.

Reseña hecha con una copia digital de The Ascent para PS4 brindada por Curve Games.