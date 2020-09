The Binding of Isaac es uno de los juegos estilo ‘roguelike’ más famosos de la última década. Desde sus orígenes diseñados para la extinta plataforma Flash, el juego ha tenido dos expansiones que se han considerado como “finales” desde su lanzamiento. Rebirth prácticamente es un remake construido en un nuevo motor con un sinfín de mejoras, mientras que Afterbirth agregó más personajes, jefes y objetos. Ahora, Edward McMillen, creador de la saga, presenta The Binding of Isaac: Repentance, una nueva expansión cargada de nuevo contenido.

Esta nueva expansión, McMillen explica que Repentance básicamente es una secuela por la cantidad de nuevo contenido que llegará al juego. El tamaño será mucho más grande de lo que fue Rebirth respecto al juego original, y aparentemente, no está exagerando.

The Binding of Isaac: Repentance agregará 25 nuevos jefes, 100 novedosos enemigos y una absurda cantidad inédita de 130 objetos. Por supuesto, esto viene agregado a nuevos niveles para albergar a estos visitantes desconocidos y un jefe final nunca antes visto.

Repentance ha estado en desarrollo desde el 2018 y ha permanecido bajo un velo de misterio alejado de los fans, con una que otra actualización por parte de McMillen. Pero el momento de arrepentirse de todos los pecados está cerca con una fecha de lanzamiento para este año. De acuerdo a la página en Steam, el lanzamiento está para el 31 de diciembre del 2020, así que técnicamente sigue siendo este año.

Edward McMillen también ha informado que a partir de la segunda semana de octubre habrá más actualizaciones periódicas para Repentance, así que no dejen de visitar la página oficial de la expansión, es decir, secuela en Steam.

Vía: DualShockers