The Callisto Protocol: conoce todo lo que incluye el Contagion Bundle

Striking Distance Studios ha compartido un nuevo tráiler de The Callisto Protocol, en el cual se detallan los contenidos que tendrá el «Contagion Bundle», el primer paquete DLC que viene incluido junto al pase de temporada o bien se puede comprar por separado.

¿Cuál es el contenido que agrega el Contagion Bundle a The Callisto Protocol?

El primer contenido DLC para The Callisto Protocol finalmente está disponible y su nombre es The Contagion Bundle, el cual se consigue como parte del pase de temporada o por separado a $26.000 COP en la tienda de Steam. Este primer DLC de The Callisto Protocol es llamado así por el nuevo modo «ultradifícil» del juego, el cual tendrá enemigos más fuertes, munición limitada y si morimos perderemos nuestro progreso en el capítulo.

El paquete Contagio también incluye catorce nuevas animaciones de la muerte de Jacob a manos del biófago y la colección de trajes y camuflaje para armas con temática de la torre de vigilancia de la CJU para todo tu equipo.

Una de las 14 nuevas muertes para Jacob en The Callisto Protocol es contra el enemigo final.

Striking Distance Studio describe el Contagion Bundle de The Callisto Protocol de la siguiente manera:

La muerte solo es el comienzo en el modo Contagio, la experiencia de terror y supervivencia definitiva de The Callisto Protocol. Lucha estratégicamente y no derroches la munición, ya que el modo Contagio cuenta con enemigos más poderosos y recursos limitados. Además, no podrás guardar manualmente y, si mueres, volverás al comienzo del capítulo.

The Callisto Protocol ya está disponible en PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Epic Games Store y Steam. Esta última versión fue la que GamerFocus tuvo la oportunidad de reseñar y en el siguiente enlace puedes conocer nuestra opinión.

Vía: Gamingbolt