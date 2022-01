La vida de un oficinista puede ser un infierno. Jefes tiránicos, café de mala calidad, fechas de entrega absurdas, competitividad tóxica, acoso sexual y largas e innecesarias reuniones, hacen que muchos no se animen a madrugar día a día para asistir a sus jornadas de trabajo. La mala cultura laboral es digna de ser criticada y muchas obras lo hacen mediante la sátira. La serie The Office y la película Trabajo Basura son buenos ejemplos de ello, pero también los hay en el mundo de los videojuegos, como el juego independiente The Company Man.

Esta obra del estudio malayo Forust salió originalmente a la venta para PC, mediante Steam, en mayo de 2021. Ahora, casi un año después, finalmente tenemos la versión para Nintendo Switch en la que basamos esta reseña.

Nuestro protagonista, llamado Jim en un claro homenaje a The Office, es saboteado por uno de sus compañeros de trabajo. Esto es un problema para Jim, pues su mayor sueño es convertirse en director general. Pero no piensa detenerse, usando su teclado como una espada y correos electrónicos como proyectiles, va a subir la escalera corporativa “despidiendo” a todos los compañeros y directivos que se crucen en su camino.

The Company Man tiene muy buenas intenciones y un gran estilo visual. Todos los personajes tienen un diseño caricaturesco y divertidas animaciones que llaman mucho la atención. Ver a Jim “enredarse” en las puertas giratorias, recoger sus cosas en una caja cuando pierde una vida o “dispara” un torrente de correos electrónicos es suficiente para sacar una sonrisa.

Los enemigos y jefes también tienen mucha personalidad que expresan a través de sus diseños. La “bruja” del área de desarrollo y el fiestero jefe de marketing son muy buenos ejemplos de un gran trabajo de creación de personajes. De hecho, los jefes son sin duda el punto más fuerte de este juego. Además de lucir geniales, protagonizan batallas muy divertidas e intensas. Tenemos que aprendernos sus rutinas de ataque, al estilo de los juegos de acción y plataformas clásicos.

Lo mismo se puede decir de los enemigos normales, pero solo a medias. Sus diseños y animaciones también son muy divertidas y tenemos que enfrentarlos de formas variadas, pero no siempre encajan con el tema del juego. ¿Qué tienen que ver los hombres lobo con el departamento de ventas? ¿El pescador en el área financiera? Pueden ser metáforas o referencias culturales que se perdieron en la traducción.

El problema es que, para ser un juego que se fundamenta con tanta fuerza en la sátira de la cultura laboral, The Company Man no hace un buen trabajo contando su historia ni transmitiendo sus temas más importantes. La trama se desarrolla mediante breves diálogos con los personajes y algunos pensamientos de Jim.

Deja más o menos claras las motivaciones del protagonista y la situación de la empresa, pero el desarrollo es demasiado acelerado y carece de profundidad. No hay tiempo para crear verdaderos vínculos entre los personajes pese a que la trama insiste que estos existen. Revelaciones sobre la infancia de Jim, que tienen relación directa con sus aspiraciones en la empresa, no tienen importancia en el desarrollo.

La historia sí hace una crítica contra el capitalismo, la avaricia de los ejecutivos de las empresas y el abuso contra los empleados. Por eso es una lástima que su falta de profundidad y cohesión le reste importancia a un tema tan relevante. En su versión de 2006, Doom hizo una sátira mucho más divertida y mordaz de la cultura laboral al compararla con un culto satánico. Pueden leer más al respecto en la segunda parte de nuestro análisis a fondo de ese juego.

Ese ni siquiera es el peor defecto que tiene este juego, pues The Company Man falla en su elemento más importante: el diseño de niveles. Cada uno de los diferentes escenarios del juego representa un área de la compañía: servicio al cliente, recursos humanos, contabilidad, I&D, marketing y ventas. Tienen algunos guiños visuales interesantes —los operadores de servicio al cliente están encerrados en celdas y contabilidad es un nivel de hielo por culpa de los “activos congelados”— pero son demasiado largos y repetitivos.

Cada nivel tiene su propio tipo de obstáculos, pero no son nada especiales. A veces parecen puestos al azar, sin pensar en el ritmo de la acción. Puede pasar demasiado tiempo entre saltos simples y enemigos que podemos ignorar antes de encontrar un reto interesante. Explorarlos es una pérdida de tiempo. Los pocos «secretos» que tiene no son más que unas pocas monedas extra que no está muy escondidas. También tiene problemas preparando al jugador para lo que viene, con peligros que aparecen de la nada y saltos a ciegas obligatorios.

Dichos niveles tienen elementos característicos, como los portales del área de ‘marketing’ o los cambios de gravedad en ventas, pero el juego no hace nada interesante con ellos. De hecho, repite las mismas ideas una y otra vez. La dificultad parece residir en la distancia que hay entre ‘checkpoints’. Resulta frustrante tener que volver a pasar por largos y aburridos pasillos para continuar la aventura.

The Company Man es un juego bastante corto. Podemos llegar al final en menos de 4 horas y desbloquear un modo de juego más difícil, pero no hay incentivos para volver a jugar. Tal vez los ‘speedrunners’ vean algo de gracia más allá de sus elementos visuales, pues el simplista diseño de niveles y jefes basados en rutinas de ataque se prestan para avanzar rápidamente por los escenarios.

The Company Man 5.8/10 Nota Lo que nos gustó - Excelentes gráficos y animaciones de estilo caricaturesco.

- Está traducido a muchos idiomas, incluyendo el español.

- Las batallas contra jefes.

- Tiene algunos chistes buenos sobre la cultura empresarial. Lo que no nos gustó - La sátira que intenta hacer resulta demasiado simplista.

- Los niveles son largos y aburridos.

- Algunos diseños no encajan con su tono y temática.

- La música es monótona y repetitiva.

- En ocasiones, la trama avanza de forma muy forzada. En resumen Respetamos mucho lo que The Company Man intenta hacer. No es fácil hacer una buena sátira y menos en un videojuego. Pero, tristemente, no logra su cometido. El fantástico trabajo de diseño y animación de personajes se siente desperdiciado en un juego de acción y plataformas con niveles aburridos y una trama sobre la avaricia capitalista que no se desarrolla de forma satisfactoria. A pesar de lo dicho, creemos que hay buen talento en el estudio desarrollador y sentimos curiosidad hacia su próximo trabajo.

Reseña hecha con una copia digital de The Company Man para Nintendo Switch brindada por Leoful.