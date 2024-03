The Legend of Heroes: Trails through Daybreak ya tiene fecha de lanzamiento

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak fue lanzado de manera exclusiva en Japón el 30 de septiembre. Este es un juego que muchos fanáticos de los JRPG en occidente han estado esperando desde hace dos años. Sin embargo, hace cinco meses, NIS America reveló que ellos serán los encargados de publicar el juego en nuestra región. Adicionalmente, con un tráiler anunciaron que el título desarrollado por Nihon Falcom por fin llegará a occidente en el 2024. Ahora, Nis America por fin ha revelado cuándo sale o es la fecha de estreno de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak?

NIS America confirmó que la fecha de lanzamiento de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak en occidente será el viernes 5 de julio del 2024. El juego llegará con doblaje y subtítulos en inglés. Con el anuncio de la fecha de lanzamiento, NIS America reveló que The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak ya se puede precomprar en sus versiones estándar y de colección. Esta última está disponible en el sitio web de NIS America a un precio de 99.99 euros e incluye una copia física del juego, un minilibro de arte, la banda sonora digital, un libro de arte de tapa dura, una banda sonora en digipak de un disco, un estuche para tarjetas de visita, un juego de tarjetas de arte con pósteres de películas y una funda exterior de coleccionista con la inscripción «Oct-Genesis».

¿En qué plataformas estará disponible The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak?

Si bien algunas de las versiones de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak apenas vieron la luz el año pasado en Japón, no pasará lo mismo con el lanzamiento de nuestra región. Ya que, el JRPG de Nihon Falcom desde el 5 de julio el juego estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC vía Steam.

¿Cuál es la historia de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak?

NIS America ha descrito la historia de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak de la siguiente manera:

Tras una breve guerra, Calvard disfruta de una prosperidad económica sin precedentes. Sin embargo, la opinión pública se vuelve insegura a medida que aumenta el número de inmigrantes y proliferan las reformas políticas cuestionables. Sigue al spriggan Van Arkride en un singular encargo que resultará ser más de lo que esperaba.

La vida del spriggan no es más que una de las muchas profesiones que han surgido en la República de Calvard. Ya sea haciendo de detective, negociador o cazarrecompensas, Van Arkride acepta el tipo de trabajo que muchos no pueden aceptar. Tanto si es mejor dejarlo fuera de la luz pública como si está arraigado en los oscuros rincones de los bajos fondos, casi cualquier trabajo está abierto a su consideración.

Es el año S.1208. Una joven de alta alcurnia, vestida con el uniforme de una prestigiosa academia, visita un destartalado edificio de varios pisos en el casco antiguo de Edith, la capital del país. Con la mirada más digna, observa la placa de la puerta que tiene delante. En ella se lee: ‘Oficina de Soluciones ARKRIDE: Sólo para asuntos complicados». Armada de valor, llama a la puerta tres veces. «¿A primera hora de la mañana…?», refunfuña con un bostezo una voz relajada pero sorprendentemente joven. Desde el momento en que abre la puerta para recibirla, comienza una nueva historia.

Vía: Gematsu