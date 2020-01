The Lord of the Rings: Gollum extiende su viaje hasta otra generación de consolas

Daedalic Entertainment ha confirmado que The Lord of the Rings: Gollum llegará hasta la próxima generación de consolas en 2021, incluidas PlayStation 5 y Xbox Series X. El estudio desarrollador hizo el anuncio para la próxima edición de la revista Edge, con entrevistas y detalles adicionales a lo anunciado en marzo del 2019.

La versión protagónica de Gollum en este juego difiere a la más popular conocida en las películas de Peter Jackson, pero por el momento solo pueden asegurar que no se parece al actor Andy Serkis. En el futuro juego se explorará la corrupción progresiva que causa el Anillo Único en Gollum, un abanico de emociones más amplio que lo visto en las laureadas películas, en cierta forma más empático.

The Lord of the Rings: Gollum seguirá los pasos del antiguo poseedor del anillo de Saurón, pero también ofrecerá una visión diferente de los Nazgul, un detalle interesante puesto que está bien documentado dónde se ubican en la amplia narrativa de Tolkien. Claro está, Daedalic aclara que no serán tan espectaculares visualmente como los de Jackson, pero si quizás más populares.

Una mecánica de personalidad doble (gracias a Sméagol), enormes niveles jugables y un acercamiento alejado de la violencia, será el eje principal del juego. Cada personalidad, Gollum o Sméagol, es atacada por la otra y debe defenderse de sí misma. Cada decisión por parte de uno de ellos cuenta y define el final del título.

Vía: PC Gamer