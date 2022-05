The Lord of the Rings: Gollum finalmente ve la fecha para su lanzamiento

Daedalic Entertainment y Nacon anunciaron al fecha definitiva de lanzamiento para The Lord of the Rings: Gollum. El próximo juego basado en la franquicia de libros creada por J.R.R. Tolkien verá la luz el próximo 1ro de septiembre. Será un título para un solo jugador enfocado en la historia desde el punto de vista de Gollum, detrás de escenas de los primeros capítulos de La comunidad del anillo.

Al perder su precioso (el anillo único) en manos de Bilbo Baggins, Gollum decide dejar las montañas nubladas y embarcarse en un peligroso viaje. Su camino lo lleva a los calabozos de Barad-dur hasta el reino de los elfos del bosque en Milkwood, buscando al estimado.

Para sobrevivir el recorrido a través de la Tierra Media –previo a su encuentro con Frodo y Sam–, Gollum debe usar su astucia, sigilo y habilidades de escalada para evadir las amenazas naturales. Esto no es suficiente, pues además debe lidiar con su otro ser, el único recuerdo vago de su vida como Hobbit: Smeagol.

¿Tomarás las decisiones acertadas como Gollum o dejarás que sea Smeagol quien domine las riendas? Varios personajes conocidos de los libros también harán su cameo en este nuevo título, así como personajes creados especialmente para el juego.

The Lord of the Rings: Gollum estará disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S. Una versión para Nintendo Switch sería lanzada más adelante.

Vía: VG24/7