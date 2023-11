Thirsty Suitors – Reseña

La palabra en inglés ‘thirsty’ no necesariamente se refiere a alguien que necesita un vaso de agua. Cada vez es más común usarla para hablar de cierta “excitación”, lo mismo que en algunas regiones de Latinoamérica nos referimos como “calenturiento”. Esa es una palabra que le queda muy bien a Thirsty Suitors, el curioso juego RPG indie del que hablamos en esta reseña.

Tres años atrás, Jala abandonó a su familia, su novia y a su pueblo para huir con una mujer mayor. Ahora que la relación terminó y sin tener a dónde ir, debe regresar para arreglar su relación con su familia, enfrentar a sus rencorosos exnovios, exnovias y descubrir la verdad sobre el culto manejado por un hombre vestido de oso que está reclutando a todos los adolescentes de la ciudad.

Este es un juego bastante inusual.

Es imposible que el planteamiento de enfrentar a exnovios y exnovias no nos haga pensar de inmediato en Scott Pilgrim. Algo que también comparte con este excelente cómic canadiense es la energía caótica y situaciones imposibles que nos presenta. Pocos minutos después de iniciar, ya estamos enfrentando a uno de los exnovios de Jala en un mundo mental, usando movimientos acrobáticos exagerados e invocando una versión gigante de nuestra madre para que lo aplaste con una chancla.

Pero nos estamos adelantando. Hablemos primero de la protagonista porque Jala Jayaratne es uno de los aspectos más fuertes e interesantes de Thirsty Suitors. Esta joven de ascendencia india y esrilanquesa es jodidamente sexi, atlética, inteligente y una diosa para el skateboard. Sería la mujer perfecta si no fuera porque es un desastre bisexual. Durante su paso por la secundaria rompió los corazones de muchos hombres y mujeres que ahora quieren ajustar cuentas con ella. Su hermana no le habla y su relación con sus padres no podía ser más tensa.

¿Cómo vamos a arreglar todo esto? Peleando, cocinando y patinando en skate, por supuesto.

El combate por turnos de Thirsty Suitors tiene ideas muy interesantes. Aunque a nivel mecánico no se diferencia mucho de otros juegos del género, a nivel visual y estilístico no hay nada parecido. Además de atacar, usar habilidades especiales y objetos, hay un fuerte énfasis en las Provocaciones. Estos son movimientos que causan estados alterados en los enemigos —como tristeza, furia, sorpresa o ‘desesperación’, que en realidad sería ‘calentura’— lo que los hace más vulnerables a ciertas habilidades.

El bucle de juego en las batallas consiste en descubrir a qué estados son vulnerables los enemigos, causarlos, atacarlos con las habilidades a la que quedan débiles y luego realizar ataques normales para recuperar fuerza de voluntad. Siguiendo la escuela de Super Mario RPG, debemos presionar ciertos botones o secuencias al momento de realizar y recibir ataques para aumentar o disminuir su efectividad.

El segundo pilar de la jugabilidad de Thirsty Suitors es el skateboard. Patinar no solo sirve para desplazarnos por la plaza del pueblo y el parque de skate, podemos realizar toda clase de movimientos para realizar combos que dejan en vergüenza a los juegos de Tony Hawk. Es uno de esos sistemas “fáciles de aprender, difíciles de perfeccionar”. Podemos demostrar nuestra habilidad en una gran cantidad de retos en los que podemos ganar recursos y objetos cosméticos.

Por último tenemos la cocina. Para reconectar con sus padres, Jala les pide que le enseñen a preparar diferentes recetas del sur de Asia. Este es un minijuego en el que debemos presionar los botones y realizar secuencias con el control en el momento exacto. También podemos “gastar picante” para hacer que sean más difíciles y ganar más puntos.

Llegados a este punto de la reseña hay que confesar que una parte importante de la jugabilidad de Thirsty Suitors consiste en los infames QTE o ‘Quick Time Events’. Eso significa que simplemente hay que presionar el botón que aparece en pantalla rápidamente. Este mismo año vimos cómo Final Fantasy XVI perdió algunos puntos por incluirlos en sus secuencias más emocionantes. Pero este pequeño juego indie hace bien en lo que ese AAA falló. Las secuencias a realizar son variadas, están bien integradas en las mecánicas y es posible mejorar a medida que jugamos para realizarlas con más precisión.

Aunque son divertidos, la mejor parte de los combates y minijuegos de cocina son los diálogos e historia que se desarrollan durante ellos. La tendencia al espectáculo de Jala se demuestra en acciones tan sencillas como lavarse las manos o picar ingredientes, que realiza como si se tratara de movimientos de artes marciales en una película ochentera hecha en Hong Kong.

Los diálogos son absolutamente maravillosos durante todo el juego y rebosan con personalidad. Siempre es una delicia presenciar las discusiones de Jala con sus exnovios y exnovias durante sus melodramáticos combates y descubrir las verdades sobre sus relaciones. Manejan un equilibrio perfecto entre el humor y el drama, exploran con sorprendente profundidad los miedos y frustraciones de los personajes y eso hace que sea muy fácil enamorarnos de ellos.

También hay que celebrar lo diversos que son, en la legión de pasadas parejas de Jala, sus amigos y enemigos hay personas sexis de muchos géneros y orientaciones sexuales cuyas personalidades no están dictadas por los estereotipos. La diversidad racial de sus personajes también permite contar una gran historia sobre inmigración, el choque cultural entre padres e hijos y traumas generacionales. Detrás de los vistosos movimientos y los personajes tan “calenturientos” hay una bella trama sobre la amistad, la familia y la madurez.

Jala es un personaje complejo. No es una mala persona, pero ciertamente hizo cosas terribles a las personas en su vida. Fue infiel, cruel y egoísta, pero también está llena de amor y está tratando firmemente de convertirse en una mejor persona… ¿o lo hace solo porque no tiene a dónde más ir?

Para terminar de redondear la experiencia, Thirsty Suitors cuenta con una fantástica traducción al español. Las voces solo están en inglés y sus actores hacer un gran trabajo, pero los textos gozan de una localización casi perfecta. No estamos completamente convencidos de que ‘desesperación’ sea la mejor forma de adaptar la palabra ‘thirst’, pero el mensaje se transmite adecuadamente. ¿Mencionamos que la banda sonora también es genial?

Este juego, por supuesto, tiene algunos defectos. La dificultad es baja y nos hubiera gustado más reto en los combates. Las mecánicas de estos también se podían haber aprovechado mucho más y la única razón por la que no se vuelven repetitivas es porque este es un juego corto. Terminarlo toma alrededor de siete horas, pero fueron suficientes para ver que las batallas se podían haber balanceado mejor.

No nos pareció que las animaciones de caminar y correr de Jala encajen con su personalidad, lo cual es extraño tomando en cuenta lo bien que están representadas todas sus otras acciones. Hay momentos de la historia que se desarrollan de forma brusca, como el final de la historia de Soundie y el culto de los skatepunks. El minijuego de baile fue una decepción.

Si leyeron todo esto ya debió quedar claro que Thirsty Suitors nos encantó y es uno de nuestros juegos favoritos del año. Nos enamoramos de Jala y nuestra mayor frustración es no poder pasar más tiempo a su lado. Bueno, al menos tenemos la excusa de que no hemos sacado la calificación ‘S’ en todos los desafíos de skate para volver a Timber Hills.

Aprovecharemos la oportunidad para decirles que si buscan más entretenimiento con la misma energía que Scott Pilgrim y protagonizado por mujeres del sur de Asia, deben dar una mirada a la divertida película Polite Society.

Thirsty Suitors 8.1/10 Nota Lo que nos gustó - Su estilo visual, ambientación, música y tono exagerado.

- El diseño y carisma de todo su elenco.

- Las mecánicas de Skateboarding.

- El excelente guion.

- Excelente traducción al español. Lo que no nos gustó - Al combate le falta un poco de profundidad.

- Las animaciones de correr y caminar de Jala.

- El minijuego de baile. En resumen ¿Quién hubiera pensado que los combates por turnos, el skateboarding, la cocina y una historia sobre jóvenes calenturientos podía combinar tan bien? Thirsty Suitors tiene un elenco de lujo lleno de carisma, una gran ambientación, excelente historia y mucha personalidad. Sus combates son divertidos y el skateboarding no tiene nada que envidiarle a Tony Hawk. Algunas de sus mecánicas podrían ser más profundas y unas pocas de sus ideas no terminan de convencer, pero de todos modos se convirtió en uno de nuestros juegos favoritos del año.

Reseña hecha con una copia digital del juego Thirsty Suitors para PS5 brindada por Annapurna Interactive. También está disponible para PS4, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC.