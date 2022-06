Top Gun: Maverick (DLC) en Ace Combat 7 – Impresiones

Top Gun: Maverick es una completa maravilla cinematográfica. Por supuesto esto no sería posible sin la producción y el compromiso de Tom Cruise en el papel principal, su insistencia en prescindir de dobles de riesgo y la autonomía para pilotear en la vida real. Pese a que la Armada de los Estados Unidos no le otorgara permiso para volar un F-18 en el aire, la película da prioridad a los efectos prácticos sobre el CGI.

En las escenas donde Cruise y el resto de actores aparecen piloteando los aviones de combate, estos van ubicados en la parte trasera y un piloto profesional hace su trabajo. Aún así, Top Gun: Maverick sabe camuflar esos detalles y el resultado es lo más natural posible, con escenas de acción cargadas de adrenalina. Ya no se ven muchas películas así de comprometidas con su público y por eso se agradecen.

Quienes estamos familiarizados con los videojuegos sabemos que es una experiencia que en cierta forma podemos replicar bajo nuestro control y en absoluta seguridad. No tienes que ser Tom Cruise para intentar revivirla (aunque ayudaría). Por un lado, Microsoft Flight Simulator. Por el otro, un paquete DLC temático para un juego con mayor autoridad en el campo de aviones de combate y cielos belicosos, Ace Combat 7: Skies Unknown.

El juego de 2019 de Project Aces y Bandai Namco Entertainment todavía tiene la fuerza ‘mach’ para colaborar con esta secuela de Top Gun que aterriza 36 años después. Podemos afirmar con toda seguridad que es el título de aviación por excelencia en materia de combates aéreos. Sería absurdo no relacionarlo con la película de Paramount. Con la compra del DLC recibimos los aviones, los emblemas e indicativos de Top Gun: Maverick. Lamentablemente, eso es todo.

Es el piloto, no la máquina

Top Gun: Maverick no solo vuelve a poner al frente el personaje de Pete «Maverick» Mitchell, sino a una nueva generación de pilotos. Entre ellos sobresale Bradley «Rooster» Bradshaw, hijo de su fallecido compañero Nick «Goose» Bradshaw. La sinergía entre este par, el primero buscando liberarse del sentimiento de culpa por la muerte de su amigo, y el segundo intentando dar la talla en el entrenamiento élite para una misión de riesgo, es el corazón del filme.

Las máquinas se han actualizado en más de tres décadas. El enemigo cuenta con aeronaves de quinta generación y los drones de inteligencia artificial son una tecnología que poco a poco podrían desplazar a los pilotos humanos. Cuan equivocados están, es lo que tienen que demostrar los elegidos de la escuela Top Gun. Algunas similitudes con la trama de Ace Combat 7 se cruzan en pleno vuelo.

Hay una misión principal que los espectadores de la película se aprenden de memoria junto a los pilotos. El tema es que ninguno de esos conocimientos podemos aplicarlos en el DLC de Top Gun: Maverick para Ace Combat 7. Entre los seis nuevos aviones operables recibimos el clásico F-14A Tomcat en versión normal y Maverick. El moderno F/A-18E Super Hornet, también estándar y Maverick. Así como las naves enemigas de 5ta generación que aparecen en el filme y el amenazante DarkStar.

Tenemos las naves. Ocho emblemas de pilotos como Maverick, Rooster, Hangman, Payback, Phoenix, Bob, VFA-213, VF-1 y dos logos de la película. 12 seudónimos o indicativos para los perfiles y dos temas musicales para el modo multijugador: el sintetizado «himno de Top Gun» y un instrumental de Danger Zone. A esto se reduce la colaboración de la película con el juego y no hay misiones nuevas por ejecutar, más allá de las que ofrece Skies Unknown en su modo historia y el multijugador en línea.

Una oportunidad volada

Bajo los límites del juego no pedíamos mucho. Replicar la misión estrella de Top Gun: Maverick como una de las tres ‘SP Missions’ que se pueden jugar de forma adicional no era «misión imposible». La primera parte requería sobrevolar a menos de 200 pies de altura en un cañón nevado con curvas significativas. Esto para evitar ser detectados por los radares enemigos y misiles tierra-aire.

Posteriormente, la recta previa a una empinada montaña obligaba a ejecutar una maniobra inversa en la cima. Para proceder a descender de forma pronunciada y apuntar a un búnker donde reposan contenedores de uranio. Es una misión de dos aviones, razón por la que el misil del primero debe destrozar la cubierta y el láser del segundo apuntar al objetivo primario.

Eso no es todo, ya que inmediatamente los cazas deben emprender la huída vertical ante la montaña en frente, más alta que la anterior. En dicha altura de escape, los radares enemigos emprenderían el contraataque y una suerte de combate aéreo tiene lugar hasta finalizar con éxito la misión. Esta no se encuentra en el DLC de Top Gun: Maverick para Ace Combat 7, pero es un recuento de lo que pudo haber sido, de tomar directa inspiración en el filme.

Aterrizando

Los amantes de la aviación y de las películas de Top Gun no tendrán pierde estético con este DLC, si tan solo se trata de gusto personal. Sin embargo, quienes viendo la película creyeron que podrían hacer lo mismo gracias a las bondades de un buen simulador de combate como Ace Combat 7: Skies Unknown –en el que bien podría ser su último DLC–, pueden quedar un tanto decepcionados. Es una pena, porque parece una situación de falta de presupuesto en el mercadeo que por falta de potencia en el juego.

De todas formas, Top Gun: Maverick continúa rompiendo récords de taquilla y no podríamos recomendarla más. Aún si no habías nacido cuando se estrenó la primera o nunca la has visto (disponible en Star+). Ace Combat 7: Skies Unknown se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC (Steam).

Impresiones hechas con una copia digital de Ace Combat 7: Skies Unknown – Top Gun: Maverick Edition para PlayStation 4 brindada por Bandai Namco Entertainment.