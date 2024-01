La historia de Pecharunt que ni siquiera sale en Pokémon Scarlet / Violet (aunque debería)

A veces es difícil entender a The Pokémon Company en la actualidad. Primero presenta y lanza un inesperado epílogo para el contenido descargable de Pokémon Scarlet / Violet, que presuntamente daría cierre a toda la historia del juego. Se trata de un episodio corto junto con los amigos paldeanos del protagonista, que sirve de excusa para liberar un nuevo Pokémon e impulsar las ventas del DLC de dos partes.

Este nuevo Pokémon es Pecharunt, quien usa sus habilidades venenosas para confundir a los habitantes de Villa Mersui (Mossui Town) en Kitakami. Tenemos batallas y la posibilidad de capturar a este Pokémon singular. Sin embargo, el epílogo no hace mucho por aclarar la historia de este particular Pokémon. Solo con este nuevo video nos enteramos de su relación con el trío de Okidogi, Munkidori y Fezandipiti, así como Ogerpon. Todos vistos y capturados en The Teal Mask.

Antes que nada, es agradable tener este «prólogo al epílogo» doblado en español latino. Ojalá y pronto los juegos de Pokémon reciban algo de voz porque sí están bastante quedados. Ahora bien, la de Pecharunt es una historia importante que confirma la inspiración de los eventos de Kitakami en el cuento tradicional japonés de Momotaro, el niño melocotón. En la versión Pokémon el papel del ‘trío leal’ cambia de héroes a villanos y –según este nuevo video– nuevamente a héroes incomprendidos. Básicamente todo es culpa de Pecharunt. También resulta dudosa la posición de Ogerpon, pues este ya había sido libre de culpabilidad.

Es una buena explicación que Pecharunt fuese el que compartió sus poderes con Okidogi, Munkidori y Fezandipiti, cuyo malentendido con las máscaras llevó al ataque de Ogerpon y de ahí la historia narrada en The Teal Mask. En contraste, resulta absurdo que esta misma historia jamás contada de Pecharunt no se nos cuente en el mismo juego, ¡en el epílogo, de por Arceus! Aunque Pokémon es una franquicia transmedia, los jugadores deberían poder cerrar el círculo en Scarlet / Violet. De eso se tratan los epílogos, ¿no?