Ubisoft detalla el ‘season pass’ de Avatar: Frontiers of Pandora, una entrega que contendrá dos historias. La primera se llama ‘The Sky Breaker’ y está programada a mediados del próximo año. La segunda se trata de ‘Secrets of the Spires’, la cual llegará en otoño de 2024.

Este contenido extra incluirá la misión extra Ecos Familiares. Esta misión consiste en infiltrarnos en una base militar altamente vigilada de la RDA, sacar información clasificada de sus sistemas y sabotearlos desde adentro. Adicionalmente tendremos un cosmético de banshee por hacer la misión.

Precio del ‘season pass’ Avatar: Frontiers of Pandora para Colombia y Latinoamérica

El preció del contenido extra que tiene pensado sacar Ubisoft aún no ha sido revelado. Sin embargo, el juego está planeado para salir el 7 diciembre y aunque aún faltan varios días, tenemos la confirmación de su contenido extra. Frontiers of Pandora es un juego de acción y aventura en mundo abierto que estará disponible para Xbox Series X/S, PS5, PC y juego en la nube.

Avatar: Frontiers of Pandora nos traerá dos historia que expandirán el mundo abierto originalmente creado por James Cameron.

Este título es desarrollado por Massive Entertainment, el estudio detrás de juegos como The División y Star Wars Outlaws. La lista se extiende si hablamos de proyectos en los que está inmiscuido Ubisoft últimamente y esperamos tener más información conforme se termine el año. Por otro lado, el próximo reporte fiscal gracias a sus colaboraciones con Disney deberían reportarle un incremente significativo en sus ganancias. Solo sí, todos los proyecto en cuestión no presentan problemas.

Fuente: canal de YouTube de Ubisoft