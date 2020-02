Ubisoft confirma cinco nuevos juegos triple A para antes de abril de 2021

Ubisoft ha revelado su plan de lanzamiento para sus juegos triple A, en el que tres títulos serán lanzados finalizando el 2020 y los dos restantes a principios del 2021. La noticia se dio en el reporte a los inversionistas de la compañía del último trimestre de 2019.

“Hemos evolucionado nuestra estructura organizacional en los recientes meses para fortalecer nuestro enfoque en títulos de alta calidad. Estamos muy emocionados con la idea de lanzar cinco juegos triple A en el 2020 y 2021”, comentó el presidente de Ubisoft, Yves Guillemot. Durante la sesión de preguntas, Guillemot lamentablemente confirmó que Beyond Good and Evil 2 no será uno de los juegos planeados para este quinteto de lanzamientos.

Después del fracaso de Ghost Recon: Breakpoint, Ubisoft replanteó su estrategia de lanzamientos y pospuso todos los estrenos que tenía planeados, entre estos, Watch Dogs Legion, Rainbow Six: Quarantine y Gods and Monsters.

Por otra parte, se continúan publicando reportes del próximo Assassin’s Creed supuestamente ambientado en la era vikinga y el surgimiento de un rumor de que uno de los títulos puede ser un nuevo Far Cry. Otros proyectos como Skull & Bones todavía no dan nuevas señales de vida, y entre menos hablemos de Splinter Cell, menos nos deprimiremos.

La planeación de estos lanzamientos puede estar sujeta a cambios, y estaremos pendientes informando de cualquier modificación repentina.

Vía: IGN