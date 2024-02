Ultros – Reseña

En el género de los coloquialmente denominados ‘metroidvania’, los desarrolladores independientes vieron una oportunidad para expandirse y prosperar. Por eso no son pocos los exponentes que circulan en el mercado, de los cuales algunos se destacan en popularidad sobre el resto. Para el caso de Ultros, el estudio Hadoque optó por utilizar un estilo artístico psicodélico, conceptos del budismo como el karma y toques de ‘roguelike’ para generar una entidad jugable diferente en sí misma.

Su distribuidor Kepler Interactive puede descansar tranquilo, porque lo lograron. Ultros se separa de otros ‘metroidvania’ y eso es suficiente para justificarlo. Sin embargo, parece realmente contradictorio que aquello que lo pone en un pilar diferente a otros colegas de su género, sea lo mismo que pueda jugar en su contra dentro de las expectativas de los jugadores. Vamos a revisarlo por partes.

Coloreando mandalas

Por un lado tenemos lo que salta a la vista, y de qué manera. Ultros está cargado de colores y quienes estén familiarizados con el trabajo de Niklas Åkerblad alias El Huervo, saben bien lo que les espera. El artista sueco también trabajó en las portadas de los juegos de Hotline Miami y su estilo se caracteriza por el abundante uso de paletas. En ocasiones puede parecer ‘sci-fi neonpunk’, pero Ultros está mayormente inspirado por arte hinduista dentro de un concepto espacial y de horrores cósmicos.

Desde la protagonista, cuyo casco guarda cierta remembranza con el de Samus Aran, pasando por las criaturas alienígenas enemigas y los escenarios, los colores rebosan al punto de la sobresaturación. Puede que la mayoría de jugadores no tengan problema con ello. Para los que sí, el propio juego incluye unas prácticas opciones de accesibilidad y entre ellas la de eliminar la saturación del fondo. Esto resalta a los personajes y elementos interactivos, dejando un tono grisáceo de trasfondo según la reducción gradual.

Es una opción viable y recomendada para jugadores que no puedan con tantos colores al mismo tiempo. Ahora bien, desaturar Ultros le quita aquello que es su máxima carta de presentación frente a otros ‘metroidvania’. Lo mejor es que los jugadores puedan experimentar hasta dar con el toque justo de lo que pueden o quieren soportar. Es fácil confundir los enemigos y objetos interactivos con el fondo, incluso si no tienes problemas con la saturación.

Horrores cósmicos

La protagonista de Ultros inicia dentro de El Sarcófago, una suerte de estación espacial. Este es un útero cósmico que contiene a la ancestral criatura demoniaca que da nombre al juego. Despiertas sin objetos ni arma, hasta que poco a poco desbloqueas algunas habilidades y la posibilidad de atacar a los enemigos de forma sutil o despiadada. Según sea la forma de eliminarlos, así es el estado de los órganos que puedes recolectar para consumir y recuperar salud o mejorar la nutrición. Que a su vez «alimenta» el árbol de habilidades.

Las habilidades de exploración y combate son básicas de otros exponentes del género. Sin embargo, el combate es más vistoso por cuenta de la necesidad de esquivar y contraatacar. Repetir un mismo ataque, si bien derrota al enemigo, no deja buenos órganos o partes alienígenas por recuperar. Atacar de forma variada y más elegante es lo que divide a un depredador cualquiera de un cazador en este mundo salvaje. Las partes en estado impecable son más valiosas, por supuesto.

Karmavania

El punto de giro sorpresa en Ultros yace en su misma inspiración en el concepto del karma: acción y consecuencia. Llegado a un punto del juego, el resurgimiento de la ancestral criatura provoca que reiniciemos nuestro recorrido y es allí cuando somos testigos de la naturaleza de los bucles. Al ‘metroidvania’ se le suma el ‘roguelike’ pero no de una forma radical donde todo comienza desde cero. En su lugar, conservamos elementos de la anterior vida como el mapa explorado, pero perderemos todos los objetos, la nutrición y habilidades ganadas.

Este «karma jugable» ambientado por la meditativa música compuesta por Oscar «Ratvader» Rydelius, reitera la importancia de la siembra. Porque Ultros no es solo un ‘metroidvania’ cósmico que estalla de colores y órganos de criaturas, también es un juego de jardinería alienígena en el que sembramos semillas para obtener diferentes beneficios de entorno. Un árbol que sembremos en un bucle pasado, nos ayudará una vez crezca en una futura vida con plataformas para acceder a nuevos lugares.

Esclavos del bucle

Hay muchos caminos secretos por explorar dentro de El Sarcófago y descubrirlos es cuestión de reiniciar en los bucles y sembrar las semillas adecuadas. El ciclo de muerte y renacimiento es el eje central de Ultros, aunque pareciera que lo pierdes todo, en realidad es el paso necesario para un nuevo descubrimiento. De acuerdo con los desarrolladores, este ciclo fue creado con el objetivo de experimentar el poder de la elección en la historia del juego, sin reiniciarlo de cero del todo. Cada bucle es solo una oportunidad adicional.

Esta perspectiva de ‘día de la marmota’ dentro de Ultros, anima a que el jugador acceda a probar diferentes formas de interactuar con los escenarios y personajes que se le cruzan. Los cambios de perspectiva son un incentivo para querer averiguar el misterio de aquella naturaleza cíclica. No es en definitiva la mayor novedad en un videojuego, mas sí en uno con las lucidas y claras inspiraciones en Hollow Knight, Super Metroid y Castlevania: Symphony of the Night.

Cada cierre de bucle tiene lugar cuando derrotamos a un Chamán o jefe y accedemos a una cámara o ‘hub’ principal. Es posible no dirigirse a dicha cámara y derrotar otros bestiales chamanes, pero eso también significaría sacrificar la experimentación de explorar nuevas rutas y descubrir caminos abiertos. En honor a la verdad y como amante de las franquicias que dieron fruto al género, es una píldora difícil de tragar lo del ‘roguelike’ dentro de un ‘metroidvania’. Admito que es válida la forma en que sorprende al jugador y cambia las reglas, pero en este tipo de juegos genera un sentimiento de frustración perder el avance del árbol de habilidades, más que los objetos.

¿Incentivo o bajón?

Es cierto que en Ultros las habilidades desbloqueadas cuestan menos la segunda vez que en la primera. Sin embargo, volver a recuperar el doble salto –la más básica de las básicas– y otras más como sigilo, poder de ataque y combos, es una tarea que siempre se siente dos pasos atrás. En un juego de este género siempre quieres sentir que avanzas, pese a que comprendas las intenciones de los desarrolladores. El árbol de habilidades tiene considerables ramificaciones de combate y exploración. Todas ellas se van en cada reinicio de bucle.

Hay una forma de fijar ciertas habilidades a voluntad para no tener que redesbloquearlas en otra vida. Aunque eso requiere más recolección de materiales y no podrás lograrlo fácilmente con todas. El elemento persistente entre bucles y al que Ultros más le apuesta es a las semillas, que una vez brotadas alteran el entorno y son realmente útiles en futuros ciclos. Por lo demás y aparte del mapa explorable, no hay mucha motivación argumental en perderlo todo durante cada bucle para extender el tiempo de juego, quizás de manera artificial.

Ultros 7.8/10 Nota Lo que nos gustó - Ambicioso uso de colores y el estilo artístico de El Huervo.

- Estéticos movimientos de combate y animaciones.

- Disponible en español de Latinoamérica.

- Opciones de accesibilidad. Lo que no nos gustó - Los fondos pueden sobresaturar un poco y confundir.

- El 'roguelike' no le sienta del todo al 'metroidvania'. En resumen Visualmente Ultros no tiene queja alguna, pues promete un psicodélico viaje de místicas entidades espaciales y es lo que da. Una mezcla de ciencia ficción, en parte 'body horror' y el excelso uso de arte del que se enorgullece con base en el budismo. Todo eso está bien, sus animaciones de combate y miscelánea son la prueba perfecta. Es la elección de añadir elementos de 'roguelike' lo que, si bien diferencial, puede jugar en contra al desanimar a jugadores que no quieran volver a desbloquear las habilidades del árbol o recolectar materiales. Incluso si algunas semillas del pasado son en un futuro bucle las plantas que abren nuevos caminos. Depende mucho del tipo de jugador encontrarle gusto.

Reseña hecha con una copia digital de Ultros para PlayStation 4 brindada por Kepler Interactive. El juego también está disponible en PS5 y PC (Steam).