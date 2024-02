Guía Pacific Drive: consejos y ‘tips’ para principiantes

La Zona de exclusión olímpica está llena de peligros y nuestro auto es lo único que nos mantiene a salvo. Por eso es muy importante mantenerlo a tope y en esta pequeña guía de consejos y ‘tips’ para principiantes les daremos recomendaciones para que ustedes y su auto sobrevivan a las primeras horas del juego Pacific Drive.

Primero queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

Antes de empezar a jugar

Antes de empezar a darles consejos y ‘tips’ en esta guía de Pacific Drive, queremos que tengan claro qué clase de juego es este y qué tipo de experiencia deben esperar.

A pesar de su temática y concepto, NO es un juego de carreras, tampoco es un juego de acción y no es de terror. Este es un juego de supervivencia puro y duro. Eso significa que salir adelante requiere paciencia, planeación y buena suerte. No basta con conducir bien el auto.

Este es un juego muy difícil en el que un solo error puede costar horas de trabajo. Aunque nunca perderemos el auto, podemos perder prácticamente todas las mejoras externas que le hayamos hecho (puertas, carrocería, llantas, faros y parachoques), así como montones de recursos. Pacific Drive puede ofrecer una experiencia muy satisfactoria y emocionante, pero también puede ser especialmente frustrante. Eso, por supuesto, hace que las victorias sea mucho más dulces cuando llegan.

En el taller

No se dejen abrumar por la cantidad de opciones que de repente se abre ante ustedes cuando terminan el tutorial y llegan al taller por primera vez. Si siguen las instrucciones de Oppy (las cuales están muy bien traducidas al español) van a comprender fácilmente las tareas principales en esta zona: reparar partes del auto y forjar mejoras para este.

Ahora sí pasemos a los consejos que queremos darles en esta guía.

Siempre que regresen al taller después de una misión, lo primero que deben hacer es llenar el tanque de gasolina y recargar la batería . Estas son tareas rutinarias, pero por su sencillez pueden resultar fáciles de olvidar. Les recomendamos que se acostumbren a hacerlo antes que cualquier otra cosa.

. Estas son tareas rutinarias, pero por su sencillez pueden resultar fáciles de olvidar. Les recomendamos que se acostumbren a hacerlo antes que cualquier otra cosa. Antes de reparar cualquier parte del auto o forjar una de reemplazo, usen el contenedor amistoso. Es posible que arroje justo la parte que necesitan y eso les ahorrará recursos. Si las partes que les da no son buenas, al menos pueden destruirlas para obtener recursos.

Siempre que regresen al taller revisen el árbol de mejoras de la Estación de Fabricación y vean qué planos pueden crear. Algunas mejoras para el taller como la Mesa de trabajo potenciada son necesarias para crear las mejores partes del auto. Crear cada plano requiere cierto nivel de energía inestable, así que calculen bien para crear lo que más necesita. La energía se restaura entre misiones.

Una de las mejoras más importantes que pueden hacer a su auto es ponerle neumáticos todoterreno . Estas harán los viajes mucho más fáciles y son mucho más resistentes a los pinchazos y al daño que otros tipos de llantas. Es una de las primeras mejoras que recomendamos hacer.

. Estas harán los viajes mucho más fáciles y son mucho más resistentes a los pinchazos y al daño que otros tipos de llantas. Es una de las primeras mejoras que recomendamos hacer. Cuando estén considerando cambiar los elementos externos del carro por carrocerías, puertas y parachoques de acero, consideren ahorrar un poco más de recursos y mejorar directamente a elementos aislantes. Estos consumen plasma y muchas más placas de acero (y por lo tanto más chatarra), pero valen la pena. Las últimas misiones antes de pasar a la zona media de la zona de exclusión están llenas de anomalías con efectos eléctricos que pueden dañar rápidamente el carro. Tener partes aislantes ahorrará muchos problemas.

Hay ocasiones en que es mejor deshacerse de una parte del auto y forjar otra de reemplazo en lugar de tratar de repararla . La Masilla reparadora es una herramienta muy útil, pero si dependen demasiado de ella pronto se quedarán sin sustancias químicas para usar en otros objetos.

. La Masilla reparadora es una herramienta muy útil, pero si dependen demasiado de ella pronto se quedarán sin sustancias químicas para usar en otros objetos. Si hay una parte dañada del carro de la que no se quieren deshacer, pero no tienen los recursos para repararla, no se preocupen. En el primer tercio del juego deberían poder agregar al taller el Regenerador de materia. Pongan ahí las partes que quieren arreglar y salgan a hacer un par de viajes de recolección de recursos mientras estas se reparan solas.

En el camino

Durante cada viaje estamos saliendo y entrando constantemente al auto. Pero si quieren mantener el vehículo a salvo, recomendamos tener dos cosas en cuenta antes de salir: Mover la palanca de cambios y apagar el auto . Incluso si no vamos a demorarnos más que unos segundos, es bueno hacer esto para que el carro no salga rodando solo y para ahorrar batería.

. Incluso si no vamos a demorarnos más que unos segundos, es bueno hacer esto para que el carro no salga rodando solo y para ahorrar batería. Las únicas herramientas que recomendamos llevar en la mochila durante el primero tercio del juego son la Chatarrera y la palanca, además de la linterna si es de noche. Otras herramientas como la aspiradora y el martillo ocupan demasiado espacio y son demasiado situacionales, por lo que podemos mantenerlas en el auto a menos que estemos ‘farmeando’ plasma y bombillos.

Siempre vamos a necesitar buenas cantidades de chatarra y goma, por lo que es buena idea detenerse ante todos los carros varados en el camino y destruir todas sus partes usando la chatarrera o la desensambladora.

Las anomalías capaces de moverse como la Alimaña destructora, Liebre feliz y el Abductor son atraídas por la luz de los faros y el ruido del motor. Cuando vean alguna cerca, es mejor apagar el carro y los faros. Si es imposible alejar a un Abductor de la ruta, pueden arrojar una bengala para hacer que se dirija a dónde quieran. Si tienen un Emisor de LIMpulsos no tendrán que preocuparse por nada de eso.

son atraídas por la luz de los faros y el ruido del motor. Cuando vean alguna cerca, es mejor apagar el carro y los faros. Si es imposible alejar a un Abductor de la ruta, pueden arrojar una bengala para hacer que se dirija a dónde quieran. Si tienen un Emisor de LIMpulsos no tendrán que preocuparse por nada de eso. Si una anomalía Alimaña destructora se pega del carro, es posible quitarla de una patada, pero consideren también retirarla a un lado del camino y destruirla con una chatarrera. La mayoría de veces solo obtendrán chatarra o nada, pero hay posibilidades de obtener objetos raros de ellas.

Tras fracasar una misión, es bastante tentador tratar al regresar al lugar en que «morimos» para recuperar los recursos que teníamos. Si esa «muerte» ocurrió camino al portal o tras sufrir los efectos de una anomalía, es posible que haya quedado en un lugar inconveniente. A veces es mejor «dejar ir» lo que teníamos e intentar farmearlo de nuevo.

Cuando vayan a seleccionar el portal de escape de un mapa, asegúrense de estar lo más cerca posible sin entrar en su radio o al menos con una ruta directa hacia él. La mayoría de fracasos en este juego se dan durante la fase de escape.

No toquen los maniquíes. El que sabe, sabe.

Si encuentran una anomalía en el camino y pueden ponerse a una distancia segura para escanearla, háganlo siempre que puedan. Es necesario escanear anomalías específicas para desbloquear algunas de las mejoras más útiles para el auto, el taller y hasta para el personaje.

Guía: consejos generales para jugar Pacific Drive

Si no tienen chatarra y necesitan urgentemente, pueden gastar una lata de comida. Tras usar una unidad, se agregará una pieza de chatarra al inventario.

No importa lo mucho que necesiten Masilla reparadora en un momento dado, dejen al menos dos sustancias químicas en el inventario en caso de necesitar un sellador para las llantas o la puerta.

Cuando estén en el taller, creen manualmente dos partidas de guardado aprovechando los múltiples ‘slots’ que tiene el juego. De esa forma pueden reiniciar una misión que salga mal sin tener que reparar los daños que haya sufrido el auto.

Cuando regresen de una misión al taller, no olviden vaciar su mochila y lo que hayan guardado en las taquillas del garaje. Si es necesario, pueden incluso dejar cosas en el suelo o usar la aspiradora para guardarla en maletas.

Esperamos que esta guía de consejos y ‘tips’ para principiantes de Pacific Drive les ayude a sobrevivir durante sus primeras horas en la zona de exclusión olímpica.