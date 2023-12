Usuarios reportan problemas con la versión física de Avatar: Frontiers of Pandora

Un usuario de Reddit publicó en esta red social que recibió una copia de Avatar: Frontiers of Pandora para PS5. Este se sorprendió al ver que la pantalla solo le mostraba el logo del juego y la fecha de lanzamiento programada para el 7 de diciembre de 2023. El usuario trató de cambiar la fecha y hora de la consola, pero el mensaje persistía.

Aparentemente, el juego no mostraba otra cosa hasta que el usuario estuviera verificado de manera online. Impidiendo así probar el juego unos días antes del lanzamiento. Lo que resultó en que todos los jugadores que no tuvieran conexión a internet no podrían jugar la versión física del juego.

Este es el usuario de Reddit que inició todo el hilo reportando el particular incidente.

Sin embargo, el mensaje de advertencia que suele prevenir a los jugadores de que necesitan conexión a internet no existe en la versión de preventa. Lo que generó bastante molestia entre los compradores que reservaron precisamente para jugar antes que el resto. Aunque en la realidad esto no debería presentar ningún problema para la mayoría de jugadores. Hay algunas excepciones donde esto aplica.

Y para ellos, la única forma que existe para pasar esta situación es esperar a que el juego deje de tener sus servidores en línea activos. Solo así, esta restricción se levantaría, pero para ello falta mucho tiempo. Así que, no queda otra que conectar la consola a internet. Avatar: Frontiers of Pandora es un juego mundo abierto en primera persona disponible para Xbox Series X/S, PS5, PC y Amazon Luna.

Vía: VGC