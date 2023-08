Venba – Reseña

La comida es más que una fuente de alimento. Es nostalgia, conexión con otros, identidad cultural y hasta puede ser considerada un arte. Este nuevo juego independiente comprende muy bien eso y la convierte en el hilo conductor de una emotiva historia. En esta reseña vamos a descubrir más sobre Venba y los deliciosos platos de la cocina del sur de India que vamos a preparar.

Esta es una historia sobre el choque generacional de padres inmigrantes y sus hijos. Pero a diferencia de la gran mayoría de obras sobre los mismos temas —como la película Elementos de Pixar, que salió el mismo año— no está narrada desde el punto de vista de esa segunda generación, sino desde la de los padres que tratan de hacer lo mejor por hijos que pertenecen a dos culturas.

Venba y su esposo son una pareja de inmigrantes en la Canadá de los años 80 que se encuentran en dificultades económicas. Cuando están considerando regresar a su país, ella se da cuenta que está embarazada y deciden quedarse en el país para darle una mejor oportunidad a su hijo. A lo largo de siete capítulos que cubren 30 años de historia de esta familia vamos a preparar idlis, dosas, biryanis y otras delicias tradicionales del mundo tamil que no conocíamos y que ahora tenemos muchas ganas de probar.

La jugabilidad de este título se divide en dos. Por un lado tenemos las secciones de diálogos entre los miembros de esta familia y en las que a veces podemos seleccionar entre algunas preguntas y respuestas que cambiarán el rumbo de las charlas. Luego tenemos las secciones de cocina en las que tenemos que agregar ingredientes en un orden determinado, mezclarlos y servirlos de acuerdo a la receta.

Para preparar los diferentes platos, Venba usa el recetario de su madre. Es aquí que las cosas se ponen interesantes porque ese libro está en muy mal estado y algunas secciones resultan ilegibles. Debemos completar las recetas basándonos en los diagramas, contexto y lógica. En algunos casos podemos recurrir a los recuerdos de la protagonista para obtener más pistas. Aunque estas secciones de cocina pueden ser descritas como puzles, no son nada complicadas y en cualquier momento podemos pedir al juego que simplemente nos diga qué hacer para poder continuar con la historia.

La narrativa también juega un papel importante a la hora de preparar los alimentos. Cuando nos acercamos al final de la historia y Venba ya es una cocinera más experimentada, los platos dejan de ser puzles y se convierten en simples secciones de arrastrar y soltar objetos. Luego, cuando controlamos a otro personaje, se vuelven a convertir en acertijos sencillos.

Hay un tipo de ‘gamers’ que definitivamente se podría sentir decepcionado con la simpleza de las mecánicas de Venba y su corta duración. Ya vemos venir las acusaciones de que “no es un juego real”, pero estamos muy en desacuerdo. En nuestra reseña de Decarnation nos cuestionamos si títulos con jugabilidad tan simple no funcionarían mejor como texto, filme o animación. Pero Venba sí tenía que ser un videojuego. La interacción con los platos que preparamos nos relaciona directamente con la historia y crea un vínculo personal con los personajes.

Pero dicha experiencia es más efectiva en unas plataformas que en otras. Venba salió para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, pero se disfruta más jugando con un mouse en lugar de controlando el cursor con un control. Es un verdadero pecado que no soporte la pantalla táctil de Switch.

Creemos que su duración —apenas una hora— es perfecta para este tipo de juego y ofrece una historia muy memorable en ese corto espacio de tiempo. Es relativamente barato: cuesta 45.900 pesos colombianos en unas plataformas y $14.99 dólares (aproximadamente 60.000 pesos) en otras. Pero entendemos que muchos pueden ser renuentes a gastar dinero en un juego que terminarán en una sola sentada.

No consideramos que su corta duración sea un defecto, pero sí que no esté traducido al español. Venba solo está disponible en inglés y eso crea una extraña contradicción en su narrativa. En un punto importante de la trama, Venba le pide a su hijo Kevin que hable en tamil, no en inglés. Hay momentos en que las burbujas de diálogo de él se oscurecen, pero no siempre concuerdan con las ocasiones en que está hablando idiomas diferentes. Esto se presta para muchas confusiones porque todos los diálogos están en inglés sin importar en qué idioma se supone que estén hablando los personajes.

También nos hubiera gustado que hubiera más énfasis en las recetas o una base de datos de estas. La comida que preparamos en el juego luce muy bien y despertó nuestro apetito. Seguro que muchos se animarán a preparar algunos de estos platos en la vida real y hubiera sido agradable conocer en más detalle cómo se hacen. Algunas recetas son muy ambiguas y no describen bien sus ingredientes ni medidas.

Venba definitivamente va a encontrar un público que lo adorará. Habrán inmigrantes, padres e hijos que verán sus experiencias reflejadas en esta familia y hemos leído a quienes dicen haber llorado mientras lo jugaban. No nos extraña, pues es una historia muy dura y emotiva. Además, goza de un arte maravilloso y sabe sacar el máximo provecho de la cámara y su limitada animación para crear emociones. Incluso si no creen ser el público objetivo de este título encontrarán una bella obra sobre identidad, cultura, familia y por supuesto, comida.

Venba 7.2/10 Nota Lo que nos gustó - Una bella historia sobre el choque generacional y cultural de padres inmigrantes e hijos.

- A pesar de su sencillez, los puzles de preparar comida son agradables.

- Genial banda sonora inspirada en la música del cine tamil. Lo que no nos gustó - No está traducido al español.

- Su corta duración puede desanimar a algunos jugadores.

- No soporta la pantalla táctil en Switch. En resumen Venba es una corta pero muy bella experiencia en la que mediante apetitosos platos de la cocina tamil conocemos el choque cultural de una familia india en Canadá. Los puzles son sencillos y en poco más de una hora estaremos viendo los créditos, pero vale mucho la pena incluso aunque no se sientan identificados con el drama de sus protagonistas. La falta de una traducción al español es un problema, pero su principal enemigo es la obsesión que muchos tienen con la duración de los juegos.

Reseña hecha con una copia digital de Venba para Nintendo Switch brindada por Visai Games.