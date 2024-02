WWE 2K24: CM Punk hará parte de la lista completa de luchadores del pase de temporada

La semana pasada conocimos todos los luchadores base que tendrá el juego WWE 2K24. Ahora, 2K Sports ha detallado el contenido y la fecha de lanzamiento de cada uno de los cinco paquetes DLC que tedndrá WWE 2K24 este año. Estos paquetes DLC de WWE 2K24 estarán incluidos en el pase de temporada, pero los jugadores también podrán comprarlos por separado.

¿Cuáles son los luchadores o superestrellas DLC que tendrá WWE 2K24?

¿Cuándo sale o estará disponible CM Punk en WWE 2K24?

Uno de los personajes DLC del pase de temporada de WWE 2K24 que sin lugar a dudas ha destacado es CM Punk. Esta es una gran sopresa para los fanáticos de Punk. Ya que, The Best in the World no estaba en el grupo de luchadores del juego desde WWE 2K15.

1. ECW Punk Pack de WWE 2K24

Si se preguntan cuándo sale o estará disponible CM Punk en WWE 2K24, les contamos que El lanzmaineto de este DLC de WWE 2K24, que tendrá a CM Punk, será el miercoles 15 de mayo.

CM Punk

Bubba Ray Dudley

D-Von Dudley

Sandman

Terry Funk

MyFACTION – ECW Paul Heyman Manager Card

MyFACTION – Superstar Cards

2. Post Malone & Friends Pack

El lanzmaineto de este DLC de WWE 2K24 será el miercoles 26 de junio.

Post Malone

Sensational Sherri

Mosh

Thrasher

Honky Tonk Man

Jimmy Hart Manager

MyFACTION – Superstar Cards

3. PatT McAfee Pack

El lanzmaineto de este DLC de WWE 2K24 será el miercoles 24 de julio.

Pat McAfee

Un coanfitrión que aún no han confirmado.

MyFACTION – Co-Host Manager Cards

MyFACTION – Superstar Cards

4. Global Superstars Pack

El lanzmaineto de este DLC de WWE 2K24 será el viernes 20 de septiembre.

Jade Cargill

Nia Jax

Michelle McCool

Carlito

Kairi Sane

Lyra Valkyria

Dragon Lee

MyFACTION – Superstar Cards

5. WCW Pack

El lanzmaineto de este DLC de WWE 2K24 será el miercoles 13 de noviembre.

Diamond Dallas Page

Iron Sheik

Mr. Perfect

Great Muta

Lex Luger

MyFACTION – Superstar Cards

WWE 2K24, el juego que celebrará los 40 años de WrestleMania, llegará el 5 de marzo para PC vía Steam y consolas PlayStation y Xbox de actual y anterior generación.

Vía: VGC