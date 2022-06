La presentación de Xbox y Bethesda trajo unas cuantas sorpresas para el público. Una de estas fue el anuncio de un trabajo en conjunto con Riot Games que permitirá que Xbox Game Pass desbloquee contenido como campeones en League of Legends -LoL-, minileyendas en TFT, agentes en Valorant, etc.

El anuncio se hizo a través de una sección corta de unos tres minutos durante la presentación. No se dieron muchos detalles más allá de sus beneficios, pues solo se sabe que esta novedad comenzará a funcionar a partir de invierno de este año (tercera semana de diciembre). Según Xbox, en los próximos meses se conocerá más al respecto.

¿Qué juegos de Riot Games serán beneficiados por Xbox Game Pass?

Juegos beneficiados por Xbox Game Pass.

Hasta ahora se comunicaron los beneficios para cinco juegos específicos de Riot Games:

Los suscriptores de Xbox Game Pass tendrán todos los campeones de League of Legends –LoL-desbloqueados. Esto incluirá todos los 160 que ya están dentro del juego, así como Bel’Veth y todos los nuevos personajes que se anuncien.

–LoL-desbloqueados. Esto incluirá todos los 160 que ya están dentro del juego, así como y todos los nuevos personajes que se anuncien. League of Legends: Wild Rift también desbloqueará a todos los campeones que existen y llegarán al título. Si bien estos son poco más de 80, permitirá a los jugadores de la versión móvil tener toda la disponibilidad actual.

también desbloqueará a todos los campeones que existen y llegarán al título. Si bien estos son poco más de 80, permitirá a los jugadores de la versión móvil tener toda la disponibilidad actual. Para los jugadores de Valorant , Xbox Game Pass desbloqueará a todos los agentes actuales y próximos. Sin la suscripción, cada jugador inicia con solo cinco personajes y debe comprarlos hasta tener los 18 actuales.

, Xbox Game Pass desbloqueará a todos los agentes actuales y próximos. Sin la suscripción, cada jugador inicia con solo cinco personajes y debe comprarlos hasta tener los 18 actuales. En el caso de Teamfight Tactics -TFT- , la suscripción de Xbox Game Pass otorgará al jugador todas las minileyendas de Serie 1.

, la suscripción de Xbox Game Pass otorgará al jugador todas las minileyendas de Serie 1. Por último, en Legends of Runeterra, los jugadores tendrán acceso inmediato a todas las cartas del set de Fundamentos. Este es el primero de cuatro sets que existen, por lo que podrán tener un buen comienzo.

¿Qué implicará este cambio?

Vista de la tienda de League of Legends y TFT.

La alianza con Xbox permitirá a los seguidores de Riot Games sentirse más cómodos con su progresión en los juegos. En casos como League of Legends, los jugadores pueden llegar a tener una experiencia frustrante si no cuentan con ciertos campeones que están dentro del meta y eso les puede retrasar su ascenso a una división. Esto es crítico sobre todo con campeones que cuestan 6.300 de esencia azul, algo que se consigue subiendo varios niveles y requiere muchas partidas.

Al no requerir comprar personajes, los jugadores pueden centrar sus gastos en otros elementos como los llamados Eternos en LoL. En Legends of Runeterra no se tiene acceso a todas las cartas, pero al menos permitirá gastarse menos tiempo en recolectarlas.

El único problema de esto es que muy probablemente el jugador se verá obligado a pagar Xbox Game Pass si no quiere perder el acceso a sus personajes favoritos. Por lo tanto, seguramente todavía habrá la posibilidad de comprarlos y así no echarlos de menos en caso de un eventual retiro de la suscripción.

Como se dijo anteriormente, falta que se aclaren detalles como los mencionados. Esto ocurrirá en los próximos meses.

Fuente: Xbox & Bethesda Showcase