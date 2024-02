Xbox confirmó los rumores: anunció juegos para PlayStation y Switch

El jueves 15 de febrero de 2024, durante una presentación especial del podcast oficial de Xbox, Microsoft informó cambios radicales para su división de videojuegos. En el podcast, presidente de Microsoft Gaming Phil Spencer, la presidente de Xbox Sarah Bond y el presidente de estudios y contenido Matt Booty confirmaron que juegos publicados por Microsoft llegarán a otras consolas de Nintendo y PlayStation como PS4, PS5 y Switch.

Los rumores que se desataron en foros y redes sociales en la última semana decían que Xbox podría sacar juegos para las consolas de la competencia. Incluso se llegó a asegurar que Microsoft abandonaría por completo la marca Xbox.

Pueden ver (o escuchar) el podcast en el que se hizo este importante anuncio a continuación. Este fue publicado originalmente en el canal de Xbox en YouTube.

También pueden leer una transcripción completa de la charla aquí. Está en inglés.

¿Van a sacar juegos de Xbox en PlayStation y Switch?

Sí. Inicialmente habían decidido sacar solo cuatro juegos en otras plataformas. Aunque Spencer no reveló exactamente cuáles son, todo indica que entre ellos están Pentiment, Sea of Thieves y Hi-Fi Rush. Esto no está completamente confirmado.

Spencer dijo claramente que no son Starfield ni Indiana Jones.

Agregó que de momento no hay planes de sacar en consolas PlayStation y Switch otros juegos diferentes a esos cuatro por ahora. Según él, «como industria no deberíamos descartar el lanzamiento de juegos en diferentes plataformas».

¿Abandonarán la marca Xbox?

No. La marca Xbox continuará.

¿Seguirán Xbox y Microsoft haciendo consolas?

Sí. Phil Spencer y sus compañeros confirmaron que están trabajando en la próxima generación de Hardware. Revelarán más sobre sus planes al respecto a finales de 2024.

Durante la charla también revelaron que Diablo 4 llegará a Xbox Game Pass el 28 de marzo de 2024.