Zelda: Majora’s Mask ya tiene fecha de llegada a Nintendo Switch Online

Hace algunas semanas nos enteramos que The Legend of Zelda: Majora’s Mask sería agregado al servicio por suscripción Nintendo Switch Online en febrero, pero finalmente conocemos la fecha exacta en que lo hará.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask fue lanzado originalmente en el año 2000 y fue la secuela del exitoso Ocarina of Time. De inmediato se convirtió en uno de los juegos más queridos de la franquicia por su bizarro tono oscuro y estructura basada en bucles temporales. Solo tenemos tres días para salvar el mundo de Termina antes de que la luna caiga y lo destruya, por lo que tenemos que devolver el tiempo antes de que eso ocurra.

Recuerden que para acceder a este y otros juegos de Nintendo 64, así como los de Sega Genesis, no basta una suscripción normal a este servicio. Deben pagar por el Expansion Pack.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Majora’s Mask en Nintendo Switch Online?

Según reveló Nintendo, este título estará disponible para los suscriptores con el ‘Expansion Pack’ a partir del viernes 25 de febrero de 2022. Podremos jugarlo tras una actualización de la aplicación que debería estar disponible ese mismo día.

Durante los próximos meses, el servicio Nintendo Switch Online debería recibir los ya anunciados F-Zero X, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf y Pokémon Snap.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube