Spider-Man estrenará un nuevo traje en marzo de 2021

Con la saga Last Remains en su recta final, el primer gran arco argumental de Nick Spencer como guionista de The Amazing Spider-Man concluirá. Sin embargo, las aventuras del lanzarredes bajo su pluma continuarán. Al fin y al cabo, todavía quedan cabos sueltos por atar.

Tras lidiar con el misterioro Kindred —conflicto que aún no tiene resolución, cabe aclarar—, Spider-Man tendrá que lidiar con uno de sus enemigos más longevos: Wilson Fisk. Desde que Nick Spencer asumió las riendas como guionista de The Amazing Spider-Man, un nuevo choque entre el cabeza de red y Fisk —cuya imagen pública quedó limpia tras los eventos de Secret Empire, lo que le permitió convertirse en el alcalde de Nueva York— parecía inminente. Pueden saber más al respecto leyendo nuestro análisis de The Amazing Spider-Man #1.

Sin embargo, Peter estará preparado para el enfrentamiento. No solo contará con nuevas herramientas, sino un traje inédito para hacer frente al «ex-Rey del Crimen».

Todo lo que sabemos sobre el nuevo traje que llegará a The Amazing Spider-Man en marzo de 2021

Este es el nuevo traje que debutará en The Amazing Spider-Man #61 (2021).

Diseñado por el artista Dustin Weaver en colaboración con Nick Spencer y el editor Nick Lowe, este atuendo recuerda al vestido por el lanzarredes en la saga Big Time. Esté o no enfocado en el sigilo, resulta evidente que es más tecnológico que su traje clásico. Sin embargo, es muy probable que no llegue a los extremos de su atuendo cuando era CEO de Parker Industries.

Aunque todavía se desconocen los motivos detrás del nuevo atuendo, ya que Last Remains no ha terminado, Marvel Comics ha informado cuándo lo veremos en las páginas de los cómics. Por medio de un comunicado, la compañía ha revelado que Peter comenzará a vestir este traje en The Amazing Spider-Man #61. Este número estará a la venta el 10 de marzo de 2021.

Vía: GamesRadar+

Fuente: Marvel Comics