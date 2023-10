Así son las cartas Magic basadas en la colección Fallout

Todavía no ha salido el set de Jurassic Park en la próxima alianza ‘crossover’ de Magic en la serie de cartas ‘Universes Beyond’. Aún así, ya recibimos información sobre el set basado en los videojuegos de Fallout desarrollados por Bethesda. Magic: The Gathering – Fallout presenta entre su colección cuatro nuevos ‘decks’ de comandante con personajes familiares, enemigos y habilidades vistas en la franquicia de acción / RPG.

El favorito de muchos, Fallout: New Vegas, tiene una fuerte presencia entre las reveladas cartas Magic. Desde Caesar y Mr. House, pasando por Dogmeat y la Dra. Madison Li, las cartas lucen un fino arte del posapocalíptico videojuego. El retrofuturismo invade los diferentes sets, con militares, supervivientes y mutantes. El sabio Mothman tampoco se pierde la cita de los ‘decks’ de comandante. Por su parte, las tierras son los mismos contaminados escenarios vistos en los juegos.

¿Cuáles son las cartas Magic de la colección Fallout?

Scrappy Survivors (rojo, verde, blanco)

El buen chico de Dogmeat es la cara comandante de este ‘deck’, perfecto para recolectar herramientas, comida y aliados. Introduce los Junk tokens, los cuales se pueden sacrificar para robar cartas.

Mutant Menace (negro, verde, azul)

Los mutantes presentes en el frente de batalla, las más peligrosas y extrañas criaturas de Fallout. El sabio Mothman es el comandante en jefe y ayuda a fortalecerlas y proliferarlas. Aprovecha la radiación para potenciar a los tuyos y de paso hacerles daño.

Hail, Caesar (rojo, blanco, negro)

Caesar, el infame comandante de la legión. Líderes, soldados, mercenarios y facciones militantes componen este ‘deck’. Si lo tuyo es la ofensiva, la mecánica de escuadrones te permitirá controlar ejércitos de criaturas y copias de ellas.

Science! (azul, blanco, rojo)

¡Contempla el poder de la ciencia! La tecnología de última generación incluye armas de energía, científicos, sintetizadores y robots de la preguerra. La comandante Dra. Madison Li permite jugar artefactos para generar energía, una mecánica que regresa y se ajusta a la perfección con Fallout.

Si lo que quieres es añadir cartas de Fallout sin comprometerte con un ‘deck’ específico de comandante, los paquetes de coleccionista ofrecen opciones que todos los jugadores disfrutarán. No creas que Magic: The Gathering se olvidó del Pip-Boy, ya que 26 cartas se presentan como el dispositivo por excelencia de Fallout. Nueve de ellas son reimpresiones con arte y títulos alternativos.

Vault Boy –la mascota de Fallout— es otro al que no perdonaríamos su ausencia.

Cada llanura, bosque, isla, pantano y montaña es un escenario de Fallout.

Los Bobbleheads reciben su propia serialización limitada, son siete cartas de 500 copias cada una.

Magic: The Gathering también se ha diversificado colaborando con otras propiedades de la cultura pop como El señor de los anillos, Doctor Who y Warhammer. La carta del ‘Anillo Único’ ha alcanzado una valoración de hasta 2 millones de dólares este año. De acuerdo con Wizards of the Coast, el lanzamiento de Magic: The Gathering – Fallout será el próximo 8 de marzo del 2024.

Fuente: Magic