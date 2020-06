DC FanDome: una experiencia de todo lo que es DC por 24 horas

WarnerMedia, y su subsidiaria DC Comics, estarán preparando un evento de 24 horas en agosto que incluirá noticias y revelaciones de las películas, series, juegos y cómics bajo la popular marca. Con el nombre DC FanDome, el evento iniciará el próximo 24 22 de agosto a las 11 de la mañana.

Junto a las novedades mediáticas, DC y WarnerMedia estarán organizando un selecto surtido de entrevistas y discusiones sobre los títulos más esperados de la compañía. Entre estos se encuentran Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, Legends of Tomorrow, Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, el Snyder Cut de Liga de la Justicia, Lucifer, Pennyworth, Shazam!, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans Go!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsider y Mujer Maravilla 1984.

De acuerdo al comunicado de prensa, DC FanDome estará dividido en un recinto principal llamado “Salón de los Héroes” en donde se anunciarán todas las noticias, y cinco espacios secundarios dedicados a temas específicos. WatchVerse está dedicado a toda la línea de películas y series, YouVerse estará centrado en cosplay y trabajos de la comunidad, KidsVerse es el lugar para los niños, InsiderVerse estará dedicado a todo lo que sea comics y FanVerse será un espacio virtual para que los visitantes compartan sus colecciones.

Se desconoce si con el DC FanDome, DC haya decidido separarse de las actividades del próximo Comic-Con de San Diego, el cual ahora será virtual y abierto a todo el público. Otras marcas han realizado bienales similares como Disney con su D23.

