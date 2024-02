Guía Suicide Squad: todas las respuestas a los acertijos de El Acertijo

Igual que en la trilogía de Batman Arkham que precedió a este título, uno de los villanos del hombre murciélago ha repartido docenas de trofeos y retos por el mapa. Los acertijos de El Acertijo regresaron en el juego Suicide Squad: Kill The Justice League y en esta guía les diremos todas las respuestas a sus adivinanzas.

Hay tres tipos de retos de El Acertijo. Primero tenemos los tradicionales trofeos que se esconden en los mapas, luego tenemos los retos de velocidad y finalmente las adivinanzas, que son el enfoque de esta guía. Cada vez que entremos a una nueva área después de cumplir la primera misión para Al Acertijo, escucharemos una de sus adivinanzas. Lo que tenemos que hacer es buscar los edificios u objetos que sirvan como respuestas a los acertijos y mantener presionado «arriba» en la cruz del control para escanearlos. Si son la respuesta correcta, el acertijo se marcará como resuelto.

Si quieren escuchar los acertijos correspondientes a cada área del juego Suicide Squad: Kill the Justice League, vayan al mapa en el menú y presionen el análogo izquierdo (L3) para escuchar uno por uno. Solucionar algunos de estos acertijos requiere conocimiento de los cómics, así que no se sientan mal si no pueden resolver alguno por ustedes mismos. No todos llevamos 30 años leyendo Superman y Action Comics.

Racine

«Por dentro: estatuas de la liga, muecas plateadas. Sin: estas obras hidráulicas doradas».

La respuesta es, obviamente, las fuentes que se encuentran justo afuera de El Salón de la Justicia.

«Una sede acorde a la antigua Grecia. Contemplen emocionantes historias de guerra y paz».

El edificio de la exposición de Themiscyra, justo al noreste del Salón de la Justicia.

«Con garras ocultas y el mar por delante, una caja helada para los muertos de Gótica que nadan»

En el muelle encontramos un contenedor marcado con North Refrigeration. Es una referencia a uno de los negocios del Pingüino.

Centennial Park

«Una figura que se agita a la vista, el falso ídolo del mundo forjado en oro»

Habla, obviamente, de la enorme estatua dorada de Superman que se encuentra en todo el centro del mapa.

«Este símbolo demuestra nuestro orgullo cívico para dar la bienvenida a los llegados de muy lejos».

Es el letrero de Metrópolis que se encuentra al oeste del estadio.

«Miles conspiran dentro de su guarida. Demasiadas X marcan el lugar»

Este es probablemente el más difícil de encontrar de todos los acertijos de esta guía de Suicide Squad: Kill The Justice League. A la derecha de la entrada de Centennial Park, bajando hasta quedar debajo del puente, podemos ver una puerta «dibujada» en la pared al escondite de los villanos. Está marcada con 6 ‘x’.

Midtown

«Aunque Brainiac desplomó las acciones de Batman, este lugar demuestra que los billetes mandan».

Se refiere obviamente al edificio del Banco Wayne. Debemos escanear su logo que está en el sur de esta área.

«Lex Luthor controla el efectivo de las reservas fiscales de esta ciudad».

Obviamente se refiere al edificio Luthor Financial. Hay que escanear su letrero en Midtown.

«En ambos extremos sus velas arden / Mentes brillantes en estas salas del conocimiento»

Esta es una referencia a Stanhope College, que se encuentra al sureste del estadio, en Midtown.

Distrito financiero central

«El símbolo de una reina regente, es donde nuestro Ollie hace su verde»

Ollie? Reina? Habla de Oliver Queen, mejor conocido como flecha verde. Tenemos que buscar el edificio de Queen Consolidated, al lado de la entrada a Lexcorp en el norte del mapa. Podemos usar el escaneo en el logo de la Q o en el letrero.

«Veo un aumento normal sobre la estación de la operación de la directora».

Con «normal» se refiere al Departamento de Operaciones Extranormales o DEO, que está cerca de LexCorp.

«Con colores brillantes y pocas ganancias, Simon dice que dirige el espectáculo».

Se refiere al edificio de Stagg en es suroeste de distrito financiero. Es la empresa de Simon Stagg.

Bakerline

«Imprimiendo historias para asombrar. Este planea hace que las noticias vuelen».

Otro acertijo fácil. Se refiere al diario el planeta. Solo tenemos que localizar el edificio, subir a lo más alto y escanear el icónico planeta de su azotea. También se pueden escanear las esculturas de planetas que hay a nivel del suelo a su alrededor.

«Hay un inquilino en Bakerline y ahí reside la voz de la gente»

Este es otro de los acertijos de Suicide Squad: Kill The Justice League que no sabemos cómo se podrían encontrar sin ayuda de una guía si no son lectores de los cómics. Se refiere al edificio Sullivan, en toda la mitad de Bakerline. Es el edificio en el que vive Clark Kent.

«Encuentren algo grande que alguna vez fue pequeño cerca de las paredes del centro científico»

Es la escultura de un átomo que se encuentra bajo la entrada principal del museo de ciencias en el norte de Bakerline.

Distrito Wonderland

«¡Emoción de los chicos, delicias de tu niño! ¿Quieres diversión? Dale chance a Schott»

Habla del villano original llamado Juguetero. Podemos encontrar el letrero de Juguetes Schott en el Distrito Wonderland, donde indica el mapa.

«Un espectáculo de magia extraño y absurdo. El hechizo secreto es una palabra invertida»

Hay muchos afiches de Zatanna en el mapa del juego Suicide Squad: Kill The Justice League, pero el que tenemos que buscar para resolver este acertijo esta al lado de un cartel del club de jazz de Metrópolis, detrás del Teatro cain.

«Y en lo alto, una torre bañada por el sol. Un faro del poderío de la ciudad»

Se refiere a la Torre Solar que está ligeramente al noreste del Diario El Planeta. Tenemos que escanear su nombre desde la entrada. Es la sede de Industrias Jupiter en los cómics.

Distrito de la muerte

«Un brindis por los que estuvieron antes, un progenitor de Lex forjado en bronce»

Hay que escanear la estatua de Lillian Luthor en Suicide Slums.

«En silenciosas criptas, los mejores de la ciudad descansan como vikingos»

En el norte de Suicide Slums o el Distrito de la Muerte, en el cementerio, hay un mausoleo con el nombre Valhalla sobre su puerta.

«Aquí, estudiando su bola de cristal, la sabelotodo mística de la ciudad»

El local de Madame Xanadu es otros de los acertijos más escondidos en el juego Suicide Squad: Kill The Justice League pero en esta guía les decimos dónde está. Lo encuentran en la esquina noreste del Distrito de la Muerte, en una esquina ligeramente oculta entre unas plantas.

Esperamos que esta guía con las respuestas de todos los acertijos o adivinanzas de El Acertijo en el juego Suicide Squad: Kill The Justice League les haya resultado útil.