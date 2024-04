Importante personaje de Capitán América 4 filtrado por juguetes de McDonald’s

Capitán América 4, oficialmente Captain America: Brave New World, será la primera película del UCM con Anthony Mackie (Sam Wilson) como el nuevo Capitán América. Después del paso del escudo por parte de Steve Rogers al final de Avengers Endgame y la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Tras el fallecimiento del actor William Hurt, el personaje de Thaddeus Ross será interpretado por Harrison Ford, esta vez como presidente de los Estados Unidos. Ross es ahora quien le pide a Wilson reensamblar a los Avengers.

Durante la CinemaCon 2024, los asistente pudieron ver un avance de cómo es la interacción entre el nuevo Capitán y el nuevo presidente. Sin embargo, una imagen de mercancía de McDonald’s (posiblemente de Brasil) revelada a través de Reddit, deja ver algunos juguetes para la Cajita Feliz. Estas figuras saldrían para promocionar la película cuando la estrenen a comienzos del próximo año.

Entre los juguetes se puede ver a Falcon, traje heredado a Joaquín Torres (Danny Ramirez). Un personaje que parece ser Diamondback (Rachel Leighton), denominado Cascavel en portugués. También aparece una figura de Sabra (Ruth Seraph), aunque solo como Ruth y sin el traje blanco y negro. Del mismo modo, una figura de Capitán América (Sam Wilson) con alas y otra sin ellas.

El juguete sorpresa es el de Red Hulk, personaje sospechado pero no confirmado por Marvel Studios hasta la fecha. Por supuesto, la participación de su alterego Thaddeus Ross no ha hecho sino elevar los rumores. Además que Liv Tyler regresaría como Betty Ross, papel que no repite desde El increíble Hulk de 2008, cuando el actor Edward Norton era Bruce Banner. Otros actores que regresan son Tim Blake Nelson (Samuel Sterns), Carl Lumbly (Isaiah Bradley) y debutará Shira Haas (Sabra).

Si bien el juguete no es una confirmación al ciento por ciento de la aparición del personaje en la película, la imagen también debe tomarse con cautela. Aún así, en el reino de las posibilidades todo está dado para que Red Hulk haga su debut en Capitán América 4 —Captain America: Brave New World–. ¿Aliado o enemigo? Eso no lo sabemos. Si esto dará paso a la reaparición de Mark Ruffalo como Hulk o profesor Hulk, tampoco es posible confirmarlo. ¿She-Hulk o Abominación? Ni idea.

¿Cuándo sale Capitán América 4?

Capitán América 4 —Captain America: Brave New World— sale el 13 de febrero del 2025 en Colombia.

Vía: Instagram