Las mejores recomendaciones de ‘manga’, ‘anime’ y películas del 2023 según el autor de Chainsaw Man

Cada vez queda menos para llegar al final y es normal que algunos de los autores más sobresalientes de los diferentes medios den sus recomendaciones de lo mejor del año 2023. Así que, al igual que Hideo Kojima, Taksuki Fujimoto —autor de Chainsaw Man— ha compartido sus recomendaciones de los mejores manga, anime y películas del 2023.

Entre, las películas nombradas por Fujimoto en sus recomendaciones de lo mejor del 2023 encontramos de todo tipo de géner, desde Nope hasta Godzilla Minus One. Aunque el manga Chainsaw Man es sin duda una de las obras que más aparece en las recomendaciones de gran parte del público es normal que no aparezca entre lo mejor del 2023 para su autor. Curiosamente, las recomendaciones de lo mejor de anime del 2023 para Fujimoto no son tan nutridas. No obstante, eso no quiere decir que las obras no sean interesantes.

Es posible que durante Jump Festa 2024, que se llevará a cabo este fin de semana, conozcamos nueva información sobre la segunda temporada del anime Chainsaw Man.

Así que estas recomendaciones de lo mejor del 2023 en anime, manga y películas tienen algo para cada tipo de gusto.

Índice

¿Cuáles sos mejores manga del 2023 para Tatsuki Fujimoto?

Welcome Home Alice

Prial

Blood Trail

MamaYuyu

Roca

Midori no Yokantachi

School Back

Utsukushi Kare

Mejores anime del 2023 para Tatsuki Fujimoto

FLCL Shoegaze

Scott Pilgrim Takes Off VR Thank You For Sharing Your World

¿Cuáles son las recomendaciones de las mejores películas del 2023 para Tatsuki Fujimoto?

Godzilla Minus One

Pearl

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mayhem

The Menu

Nope

Alice to Theres no Maboroshi Koujou

Elemental

Shin Jigen! Crayon Shin-chan

The Wandering Moon

