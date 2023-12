Chainsaw Man: el arco de Reze será adaptado en una película

Mappa ha revelado, durante el segundo día de Jump Festa 2024, un pequeño adelanto de la continuación de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Así que como algunos rumores indicaban meses atrás, se ha confirmado que la continuación del ‘anime’ Chainsaw Man no será una serie de televisión sino una película. Esta película se llamará Chainsaw Man The Movie: Reze Arc y por el momento no cuenta con una fecha de estreno oficial.

¿Qué arco del ‘manga’ adaptará la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc?

La película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc anunciada durante el segundo día de Jump Festa 2024 continuará desde el final del ‘manga’ y adaptará el quinto arco argumental de la primera parte del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto. Este arco se conoce como «Bomb Girl arc» y en el Denji se encuentra con un nuevo interés romántico que resulta tener un lado más explosivo de lo que esperaba. «Bomb Girl arc», el quinto arco argumental de Chainsaw Man se ubica en el capítulo 40 y termina en el capítulo 52 del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto.

¿Desde dónde debo leer el ‘manga’ de Chainsaw Man, sí no quiero esperar hasta el estreno de la película « Reze Arc«?

Reina Ueda, la voz de Lemon Irvine en Mashle, será la ‘seiyu’ de Reze en la película de Chainsaw Man.

Entendemos que, para algunos, es difícil esperar hasta el estreno de la película de Chainsaw Man para continuar con la historia de Denji. Así que nosotros les contamos que si desean continuar la historia en el punto que quedó en el episodio 13 del ‘anime’ de Chainsaw Man deben leer a partir del capítulo 40 del ‘manga’ ubicado en el volumen o ‘tankobon’ número 5.

Fuente: canal oficial de MAPPA en YouTube