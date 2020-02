Conozcan la nueva saga de Star Wars: The High Republic

Star Wars no descansa. Es verdad que no vamos a tener nuevas películas por un par de años, pero mientras tanto este universo seguirá vivo en las series de televisión y una nueva saga que ha sido anunciada y será narrada a través de libros y cómics. Su nombre es The High Republic y es el proyecto anteriormente conocido como ‘Luminous’.

Los principales detalles sobre esta saga fueron revelados en un video publicado por la cuenta oficial de Star Wars en YouTube. The High Republic se desarrollará 200 años antes de La Amenaza Fantasma. Contará la historia de varios miembros de la Orden Jedi que se enfrentan a un grupo conocido como The Nile en los mundos fronterizos de la República.

La primera parte de The High Republic tendrá por nombre Light of The Jedi. Los cómics y libros pertenecientes a este arco comenzarán a publicarse en agosto de 2020. Entre los autores que forman parte de esta iniciativa se encuentran grandes nombres como Charles Soule, autor de los cómics de Lando y Darth Vader: Dark Lord of the Sith, y Claudia Gray, escritora de la excelente novela Star Wars: Bloodline.

Al más puro estilo del Universo Cinematográfico de Marvel, Lucasfilm está describiendo la primera oleada de novelas y cómics como la ‘Fase 1’ de The High Republic. Resulta interesante que estén invirtiendo tanto en promocionar una serie de libros para una franquicia que se ha destacado principalmente en el cine.

Fuente: sitio web oficial de Star Wars