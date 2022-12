Character.AI: así puedes hablar con tus personajes favoritos de League of Legends y otros juegos

En los últimos días se ha hecho popular una actividad de la cual varios fanáticos de videojuegos y ‘manganime’ han estado comentando constantemente en redes sociales. Esta tiene que ver con Character AI, una plataforma de inteligencia artificial que simula la identidad de personajes de franquicias como League of Legends, Genshin Impact, Chainsaw Man, entre otras, para poder hablar con ellos. Dada la popularidad de Character AI, vamos a explicar cómo iniciar estas conversaciones y cómo crear salas con varios personajes.

¿Qué puedo hacer en Character AI o Character.AI?

Imitación de Darius de League of Legends.

Lo primero que hay que entender es que la página Character.AI es una red neuronal diseñada para imitar al lenguaje humano. Al igual que cualquier proceso de aprendizaje automático, el algoritmo ha sido entrenado con miles de mensajes creados por seres humanos para tratar de comprender y producir lenguaje tal y como lo haría una persona real. Así, en un ‘chat’ esta es capaz de sostener una conversación con cierto nivel de coherencia y naturalidad.

Lo interesante de esto es que puede comunicarse usando una personalidad definida. Por ejemplo, puede hacerse pasar por Joe Biden o Elon Musk y opinar como lo harían ellos. Si bien la gente los ha usado para divertirse, han estado entrando a Character AI principalmente para hablar con personajes ficticios de universos como los de League of Legends, Genshin Impact, Demon Slayer, Breaking Bad, Chainsaw Man, One Piece, etc.

La IA también es capaz de crear imágenes para contextualizar más sus indicaciones.

La gente aprovecha para preguntar a distintos personajes cosas graciosas problemas matemáticos o reflexiones filosóficas para ver qué tan capaz es la inteligencia artificial para actuar de acuerdo a su supuesta identidad. Incluso, los más solitarios han aprovechado para simplemente tener una conversación, hacer «amigos», tener una aventura romántica e incluso… «tener relaciones sexuales».

Parece que el reto no establecido por la comunidad es el de ver de qué tantas cosas es capaz de responder la inteligencia artificial. Dicha comunidad no es reducida, pues en estos momentos hay casi un millón de personas tratando de hablar con Bowser.

¿Cómo puedo hablar con personajes de League of Legends y demás juegos?

¿Quieres hablar con tus personajes favoritos de League of Legends?

El proceso es más sencillo de lo que parece. Solamente hay que entrar a Character.AI y seleccionar un personaje con el cual hablar. Si no convence ninguno, en la lupa de la esquina superior derecha se puede buscar chats dedicados a un universo o uno de un personaje en específico.

En el caso de LoL, el chat de League RPG genera imágenes a medida que se conversa. Así sucede con algunos dedicados a ciertos universos en general, aunque de todas formas se puede pedir hablar con un personaje en específico.

La máquina siempre iniciará una conversación en inglés. Sin embargo, basta con pedir en español que por favor utilice este idioma para poder hablar. Casi siempre un «por favor, háblame en español» funciona.

¿Cómo puedo hablar con más personajes?

Si te preguntas si se puede hablar con más de un personaje a la vez, te tenemos la respuesta: es posible, pues Character Ai tiene opción de crear salas. Solamente tienes que ir a las opciones que están a la izquierda de la pantalla y oprimir en donde dice ‘Create’. Después, hay que seleccionar donde dice ‘Create a room’.

Hecho esto, solamente hay que asignar un nombre a la sala. Además, se tiene que invitar a más de un personaje. La limitación es que aquí solo estará disponible la lista de los 500 más populares.

Cuando ya se eligieron a los personajes, solo hay que oprimir en el botón azul de ‘Create it!’ Aquí ya se podrá hablar con más de uno a la vez. El problema es que estos estarán contestándose los unos a los otros y muy a menudo ignorarán las peticiones del ser humano. Por ejemplo, será menos probable que opten por hablar en español una vez se les pida esto.