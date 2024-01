OpenAI pide que le dejen violar derechos de autor para salvar a ChatGPT

Los modelos de lenguaje, mal llamados «inteligencias artificiales» están a punto de volverse aún más controversiales de lo que ya son. Como bien saben, las IA o inteligencias artificiales de generación de contenido no «crean» nada original. Toman información de internet para presentarla al usuario y eso ha hecho que las califiquen como ladronas de información. OpenAI, los creadores de ChatGPT, están diciendo que esto es completamente necesario para la tecnología y que no puede existir si no «violan los derechos de autor».

Hace poco nos enteramos que el periódico The New York Times demandó a Microsoft y a OpenIA. Declararon que sus herramientas de IA, principalmente ChatGPT, estaban usando el contenido del periódico sin permiso. Según un reporte de The Guardian, OpenAI declaró, en respuesta a esta demanda y ante un comité en Inglaterra, que «no pueden entrenar modelos de lenguaje como GPT-4 —el que usa ChatGPT— sin acceso a material protegido por derechos de autor».

Alegan que el uso que están dando al material con que entrenan sus herramientas es legal porque «la ley de derechos de autor no cubre este tipo de uso». Esto ha enojado a muchas empresas, artistas y periodistas. OpenAI básicamente están diciendo que tienen derecho a usar con animo de lucro el contenido creado por otros y sin pagarles nada.

La demanda de New York Times contra OpenAI y Microsoft no es la única. Getty Images demandó a Stability AI por el uso de sus imágenes sin autorización. Universal Music demandó a la empresa detrás de un chatbot por usar letras de canciones en sus contenidos generados.

El mismo público parece estar en contra de estas compañías. Las fuertes críticas que se hacen contra las compañías que descubren usando herramientas de IA —como Wizards of the Coast, Xbox, Riot Games y la misma Marvel Studios— demuestran esto.