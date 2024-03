Estudio trata de hacer un juego utilizando IA, descubre que es imposible

Aunque no son verdaderas inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje e «IA generadoras de contenido» se apoderaron del término y están por todas partes. Desde su implementación a gran escala hace un par de años han resultado enormemente controversiales. Algunos temen que puedan reemplazar los trabajos creativos y otros las acusan justamente de usar arte robado para generar contenido. En medio de este ambiente, hay quienes se preguntan si es posible crear un juego completo usando IA o inteligencia artificial, pero parece que no es así.

Keywords Studios es una empresa que se encarga de prestar soporte a otros estudios. Recientemente trabajaron en títulos como The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3. El último año, se dedicaron a un experimento interesante.

¿Puede una IA hacer un juego completo?

Mediante un proyecto llamado ‘Ava’, Keyword Studios se puso a la tarea de crear un juego en 2D usando solamente herramientas de ‘IA’ o inteligencia artificial generativa. Su objetivo no era crear un producto comercial o una obra de arte, sino probar cómo podían usar estos recursos.

Podemos leer los resultados de este experimento en su reporte financiero de 2023. Tras dedicar más de seis meses a esto y usar más de 400 herramientas de IA, llegaron a una conclusión:

«Aunque algunas herramientas de IA o inteligencia artificial generativa pueden simplificar o acelerar ciertos procesos, actualmente son incapaces de reemplazar talento».

Para poder concluir el proyecto, tuvieron que recurrir finalmente a los recursos de siete diferentes estudios de desarrollo. A pesar de los resultados, Bertrand Bodson —CEO de Keywords Studios— dice que todavía confía en esta tecnología.

El juego creado para este proyecto no será hecho público.

¿Victoria sobre la IA?

Aunque algunos han celebrado esta noticia como «una victoria contra la inteligencia artificial», otros siguen preocupados. Creen que aunque actualmente las IA no pueden reemplazar a los desarrolladores, los gobiernos deben tomar medidas para regularla y detenerla antes de que puedan.

Como ejemplo tenemos a la misma Keywords Studios. A pesar del fracaso de este experimento, ellos siguen usando herramientas de inteligencia artificial para reemplazar personal de atención al cliente.