Berserk (manga): esta es la fecha de estreno del capítulo 376

Ya han pasado casi tres años de el desafortunado fallecimiento de Kentaro Miura. Desde entonces, el ‘manga’ de Berserk ha estado a cargo de Kōji Mori, amigo cercano de Kentaro Miura, junto al estudio Gaga. Este fue fundado por Kentaro Miura con el principal propósito de que sus asistentes pudieran estar presentes en su trabajo bajo el nombre de un colectivo. El último capítulo del ‘manga’ Berserk fue el 375, el cual fue publicado por Studio Gaga el 31 de octubre del 2023. Ahora, la noticia es que por fin se ha confirmado cuándo regresa el ‘manga’ de Berserk con el estreno del capítulo 376.

¿Cuándo sale el capítulo 376 del ‘manga de Berserk?

Si se preguntan cuándo sale el capítulo 376 del ‘manga’ de Berserk, no se preocupen. Ya que, se ha confirmado que el regreso del ‘manga’ de Berserk será el viernes 26 de abril en el número 9 y 10 de la revista Young Animal de la editorial Hakusensha. Adicionalmente, el capítulo 376 del ‘manga’ de Berserk contará con una página a color.

Más noticias de Berserk

Ahora que ya sabemos cuándo es el estreno del capítulo 376 del ‘manga’ de Berserk conozcamos un proyecto hecho por fanáticos.

El proyecto de ‘anime’ Berserk: The Black Swordsman es producido por el estudio Eclipse. Este proyecto hecho por fanáticos fue anunciado hace seis meses y el estudio Eclipse ha anunciado recientemente que en el mes de mayo del 2024 lanzarán un nuevo tráiler de este proyecto. Si quieren conocer más o apoyar al estudio Eclipse pueden unirse a su Patreon en el siguiente enlace.

La muerte de Miura también impacto de manera especial Jyoji Morikawa —o George Morikawa como se le conoce al autor de Hajime no Ippo— . Este ‘mangaka’, del cual fue asistente Miura, a principios del año 2023 declaró que no tenía nada por lo cual sentirse orgulloso porque su obra no había finalizado. Por esta razón, Morikawa conto en enero que el ya había decidido el final del ‘manga’ y hoy en día el regreso de Makunouchi al mundo del boxeo está cada vez más cerca. Si desean conocer más sobre esta historia y el impacto del maestro Miura en su resolución, les recomendamos seguir este enlace.

Vía: Manga Mogura