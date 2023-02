Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): ‘opening’, historia y toda la información sobre el estreno en cine del episodio 1

Hace dos semanas conocimos que el episodio 1 de la nueva temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) llegará a las salas de cine, Colombia y México entre los países afortunados. Ahora, durante una transmisión especial de la franquicia Kimetsu no Yaiba, ha sido revelado cuál es y quién interpreta el ‘opening’ de la nueva temporada (3) de Demon Slayer. Así que como estamos muy cerca del estreno en las salas de cine de Colombia del primer episodio (1) de la nueva temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba), les contamos todo lo que sabemos sobre del ‘anime’ que adaptará el Arco de la Aldea del Herrero.

Este artículo se irá actualizando con datos nuevos sobre el ‘opening’, episodios, personajes y ‘seiyu’ que se anuncien que participarán en la nueva temporada 3 de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

¿Cuándo y dónde ver el primer episodio (1) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) en salas de Cine de Colombia?

La tercera temporada (3) del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba iniciará en el mes de abril del 2023. Por el momento, no se sabe qué día de abril volveremos a ver a Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y Nezuko. Sin embargo, adicional al anuncio de cuándo será el estreno de la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), fue revelado que el primer episodio será presentado en las salas de cine de 80 países, entre esos Mexico en Latinoamérica.

En el canal oficial de la Shonen Jump fue compartido un vídeo promocional con las 12 Lunas Superiores (Kozuki), en conmemoración al estreno en cines del episodio 1 de la nueva temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

En Colombia los fanáticos de la obra de Koyoharu Gotōge pueden estar tranquilos, ya que el «World Tour Jōei: Kimetsu no Yaiba Jōgen Shūketsu, Soshite Katanakaji no Sato e» llegará a las salas de cine. Así que, si se preguntan, cuándo y dónde ver el primer episodio (1) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) en salas de Cine de Colombia, les contamos que Cinemark ha anunciado que el jueves 9 de marzo será el estreno del primer episodio (1) de la nueva temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

¿Cuándo sale o cual es la fecha de estreno de la nueva temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

Prepárate para vivir una aventura extraordinaria con Tanjiro en la aldea de los herreros en Cinemark 🎬🍿. #DemonSlayer 👊 volverá a nuestras salas este 9 de marzo, preventa disponible desde el 9 de febrero 👀. pic.twitter.com/jULufwDooD — Cinemark Colombia (@CinemarkCol) February 1, 2023 Por el momento se desconoce si el estreno del episodio 1 de la tercera temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): Arco de la Aldea del Herrero estará subtitulado o doblado al español de Latinoamérica.

La tercera temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba), la cual adapta el Arco de la Aldea del Herrero, llegará a Crunchyroll en el mes de abril con un especial de una hora. Mientras tanto, solo Cinemark ha confirmado el estreno en salas de Cine de Colombia del primer episodio (1) de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, en la página oficial que Cinemark ha destinado para la preventa del estreno en cine del primer episodio de la nueva temporada de la obra de Koyoharu Gotōge en Colombia, no se especifica en qué salas de cine o ciudades será distribuido el estreno de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): Arco de la Aldea del Herrero.

Estaremos actualizando la información a medida que se confirmen las ciudades dónde estará disponible el episodio 1 de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): Arco de la Aldea del Herrero.

¿Cuál es y quién interpreta el ‘opening’ de la nueva temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

«Kizuna no Kiseki» es el nombre del ‘opening’ de la tercera temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

Durante la mañana del viernes 3 de febrero se anunció que la banda de J-pop Mam With a Mission —conocida por interpretar el ‘opening’ de Mobile Suit Gundam: Iron Blood Orphans— junto a la solista Milet, quien interpretó el segundo ‘ending’ de Vinland Saga, interpretarán el ‘opening’ de la tercera temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

¿Cuál es la historia de la nueva temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

La historia de la tercera temporada de (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) adaptará el Arco de la Aldea del Herrero, el cual comprende del capítulo 98 al 127 del ‘manga’ de Koyoharu Gotōge. Durante este arco, Tanjiro debe viajar a la aldea donde residen los herreros con el fin de encontrarse con la persona encargada de preparar su Katana (nichirin). En esta aldea, Tanjiro y Nezuko se cruzarán con varios cazadores de demonios y dos Pilares. Sin embargo, y a pesar de estar junto a dos de los Pilares, el grupo de Tanjiro será atacado por las Doce Lunas Demoníacas.

¿Cuáles son los enemigos de la nueva temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

El nuevo tráiler de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba ha revelado a los ‘seiyu’ que interpretarán a los enemigos (Lunas Superiores) que veremos en el Arco de la Aldea del Herrero.

Ryotaro Okiayu como Kokushibo (Luna Superior 1).

como Kokushibo (Luna Superior 1). Toshio Furukawa como Hantengu (Luna Superior 4).

como Hantengu (Luna Superior 4). Kousuke Toriumi como Gyokko (Luna Superior 5).

como Gyokko (Luna Superior 5). Mamoru Miyano como Douma (Luna Superior 2).

¿Cuántos episodios tendrá la tercera temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

Ahora solo resta conocer cuándo sale o cual es la fecha de estreno de la tercera temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

Ya sabemos que en el ‘manga’ de Kimetsu no Yaiba, el Arco de la Aldea del Herrero cuenta con 30 capítulos. Así que, si se compara con la adaptación del Arco del Distrito Rojo que tiene 27 podríamos suponer que la tercera temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) tendrá un total de 12 episodios.