El doblaje latino de Kimetsu no Yaiba, Haikyū!! y más anime llegará próximamente a Crunchyroll

¿Te gusta ver anime pero no te agrada tanto leer subtítulos? Si es así, te puede interesar un anuncio reciente de Crunchyroll, en el que indica la próxima llegada del doblaje latino y de España de series anime como Tower of God, varios arcos de Kimetsu no Yaiba y Haikyū!!, entre otros.

Desde hace ya un tiempo que se habían estrenado los arcos de El Distrito Rojo y El Tren Infinito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, hasta ahora solo habían estado disponibles en Crunchyroll con las voces originales en japonés. Esto cambiará muy pronto. Después de todo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Arco del Tren Infinito ya cuenta con un doblaje en latino. El turno para Arco del Distrito Rojo llegará el próximo jueves 11 de agosto. No obstante, este no es el único anime que podremos ver estos días en español latino.

Los anime que recibirán un doblaje latino próximamente aparte de Kimetsu no Yaiba

Tower of God es un manhwa (manga coreano) que cuenta la historia de una torre cuya cima puede conceder cualquier deseo.

Por su parte, el anime de Tower of God recibirá un doblaje al igual que la primera temporada Haikyū!! y Uzaki-Chan Wants to Hang Out. Por desgracia, todavía no se conoce qué actores de doblaje harán el trabajo ni la fecha en la que estarán listas las voces en la plataforma, pues los anuncios están recién hechos. Sin embargo, pronto serán revelados estos detalles.

Otros que ya habían sido anunciados son la primera temporada de Classroom of the Elite (18 de agosto), las temporadas uno y dos de Quintessential Quintuplets (4 y 25 de agosto) y la primera temporada de Rent-a-Girlfriend (ya disponible). Adicionalmente, Requiem of the Rose King ya tiene doblaje latino para sus primeras dos temporadas.

Fuente: Crunchyroll