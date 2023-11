Ya les contamos que el primer capítulo (1) de Dr Stone 4D Science fue estrenado el pasado 6 de noviembre en la revista núméro 49 de la Weekly Shonen Jump. Cabe resaltar que la publicación de este ‘spin-off’ no es semanal. Sin embargo, esto no significa que no sepamos cuándo sale el capítulo 2 de Dr Stone 4D Science. Así que, les contamos que el capítulo dos (2) del ‘manga’ Dr Stone 4D Science será estrenado el lunes 18 de diciembre del 2023. Este capítulo del ‘manga’ ‘spin-off’ de Dr Stone estará incluido en el número 3 de la revista Weekly Shonen Jump.