Dragon Ball Z Kai ahora también por Warner Channel

En un anuncio que nadie se esperaba para el canal de ‘sitcom’ como Seinfeld, Friends y The Big Bang Theory, o las series del ‘Arrowverse’ de The CW; Warner Channel Latam anunció por medio de Twitter la retransmisión de Dragon Ball Z Kai. Esta serie había sido presentada originalmente a través de Cartoon Network en Latinoamérica.

¿Están listos para hacer un Kame Hame Ha? 🤔 Nosotros sí 😉 Desde el 1 de junio #DragonBallZKai llega a Warner Channel de lunes a viernes por la tarde 🤩 pic.twitter.com/tbiUgOvxhM — Warner Channel (@WarnerChannelLA) May 26, 2021

Dragon Ball Z Kai es una leve remasterización del anime de Toei Animation presentada en 2009, celebrando 20 años del manga de Akira Toriyama. En esta se eliminaron secuencias y episodios de relleno y se retocaron algunas animaciones. Goza de formato HD a 16:9 y cuenta con menos episodios, para un avance más rápido en los arcos argumentales.

El grande problema que enfrentó esta serie en Latinoamérica al estrenarse en 2011 fue el abrupto cambio de las voces originales, incluido Mario Castañeda como Goku. La falta del ‘opening’ y ‘ending’ originales fue otro motivo de rechazo.

Cuando se cerró el arco de la Saga de Cell terminó con ella la primera parte con controversial recepción de la serie. Para septiembre de 2017, Cartoon Network Latam anunció el estreno de Dragon Ball Z Kai: The Final Chapters, cubriendo con ello toda la Saga de Buu restante y, lo mejor de todo, con el retorno de la mayoría de voces originales.

Como un hecho sin precedentes para Warner Channel en materia de anime, el canal latino transmitirá a partir del 1ro de junio Dragon Ball Z Kai de lunes a viernes por la tarde en un horario no establecido. Aunque en la imagen promocional se ve a Majin Buu, ignoramos si comenzarán desde el principio con el doblaje que no gustó a nadie, o si saltarán directamente a The Final Chapters con las voces que son.