El niño y la garza: cuándo llega a Colombia la nueva película de Studio Ghibli

Varios países del mundo, incluyendo algunos de Latinoamérica, ya tuvieron la suerte de tener en sus cines la más reciente obra maestra del ‘anime’. Tuvimos que esperar que empezara el año nuevo, pero pronto la tendremos aquí también. Ya conocemos cuándo sale o cuál es la fecha de estreno en Colombia de El niño y la garza (Kimitachi wa Dō Ikiru ka / The Boy and the Heron), la más reciente película de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli.

Pueden ver el tráiler subtitulado en español a continuación.

Esta película ya ha ganado varios premios alrededor del mundo y se encuentra nominada a mejor película animada y mejor banda sonora en los próximos Globo de Oro.

¿Cuándo sale El niño y la garza en Colombia?

Mediante una publicación en redes sociales, Cinemark Colombia confirmó que la fecha de estreno de la película de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki El niño y la garza (Kimitachi wa Dō Ikiru ka / The Boy and the Heron) en las salas de cine de nuestro país será el jueves 25 de enero de 2024.

Esta nueva cinta animada cuenta la historia de un niño de 12 años llamado Mahito Maki que, en medio de la segunda guerra mundial, pierde a su madre en un incendio. Tras ir a vivir con su padre y su nueva esposa a un área rural, encuentra una misteriosa garza que esconde un secreto.

Nos alegra mucho que por fin vamos a ver esta esperada película en la pantalla grande. Llegará doblada al español de Latinoamérica y la voz del protagonista será la de Emilio Treviño, a quien entrevistamos el año pasado por su rol de Denji en el ‘anime’ Chainsaw Man. También esperamos que traigan la versión original hablada en japonés con subtítulos en nuestro idioma.