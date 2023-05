Black Clover: La espada del rey mago – Asta protagoniza el nuevo tráiler

Netflix ha compartido un nuevo tráiler de Black Clover: La espada del rey mago, el cual se centra en Asta. En este nuevo tráiler vemos como el espíritu inquebrantable del protagonista de Black Clover rivaliza con las motivaciones de Konrad, un antiguo rey mago del pais del trébol.

¿Cuál es la fecha de estreno de la primera película de Black Clover: La espada del rey mago en Netflix?

Black Clover: La espada del rey mago o Mahо̄tei no Ken como se llama en Japón, tenía planeado su estreno para el 31 de marzo. Así que si se preguntan cuál es la nueva fecha de estreno de la primera película de Black Clover, les contamos que La espada del rey mago llegará el viernes 16 de junio del 2023 a Netflix. Osea que, en Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica la película Black Clover: La espada del rey mago se podrá ver el 16 de junio —al igual que en Japón—.

Toshihiko Seki interpretará a Konrad Leto, un antiguo Rey Mago. La actriz y modelo Marie Iitoyo pondrá voz al personaje original Milly Maxwell. Fumiya Takahashi interpretará a Jester Galandros , un misterioso mago asociado al anterior rey mago. Miyuki Sawashiro interpretará a Princia y Houchu Ohtsuka a Edward en la película.

¿Quién es el villano de la primera película de Black Clover llamada La espada del rey mago?

Konrad, personaje clave de la película Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago) es el rey mago que estaba en el poder antes de Julius Novachrono. Julius es el actual rey mago del reino del trébol en la historia del ‘anime’ Black Clover. Así que el primer Rey Mago y el villano de la primera película del ‘manga’ de Tabata titulada Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago) se llama Konrad. ¿Cuáles son sus intenciones y cómo conocerá a Asta y a los demás ‘black bulls’ lo sabremos el próximo 16 de junio.

Fuente: canal Netflix anime en YouTube