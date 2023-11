Hunter X Hunter: Togashi revela el final del ‘manga’ por si él muere primero

«Es cierto que durante dos años fui incapaz de sentarme en una silla, lo que me impidió dibujar, pero dejando a un lado los métodos convencionales, he podido retomar el dibujo de alguna manera. A todos ustedes, les pido sinceramente que cuiden sus espaldas y caderas. Apenas dos semanas antes de escribir este mensaje, no podía ponerme en posición para ir al baño. Ahora, tardo entre 3 y 5 veces más en hacer los movimientos cotidianos.»