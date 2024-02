Go, Go, Loser Ranger: fecha de estreno, opening, dónde ver y más

El canal de Shochiku Anime en YouTube ha compartido un nuevo adelanto de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Sentai Daishikkaku o Go, Go, Loser Ranger como se le conoce en occidente a la obra de Negi Haruba. El nuevo tráiler ha confirmado mucha información de cara al estreno de Sentai Daishikkaku. Así que en este articulo les contaremos cuál es la historia, fecha de estreno y el nombre del ‘opening’ del ‘anime’ Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku).

¿Cuál es el ‘opening’ del ‘anime’ Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

El nuevo adelanto de Go, Go, Loser Ranger ha confirmado que el ‘opening’ será interpretado por Tatsuya Kitani. Este primer ‘opening’ del ‘anime’ Sentai Daishikkaku se llama «Jikai Yokoku«, que se traduce de manera literal como «avance del próximo episodio». Tatsuya Kitani es conocido por participar en varios proyectos como Bleach y recientemente participó interpretando el primer ‘opening’ de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen.

¿Cuál es la fecha de estreno de Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

Para aquellos que se pregunten cuándo sale o es la fecha de estreno de Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku), les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, el primer episodio del ‘anime’ Sentai Daishikkaku será estrenado el domingo 7 de abril.

¿Dónde ver el ‘anime’ Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) en Colombia y otros países de Latinoamérica?

En Colombia, México y otros países de Latinoamérica el ‘anime’ Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) se podrá ver a través de Star+. Esta serie ya hace parte del trato cerrado entre Kodansha y Disney. Según la información oficial, el ‘anime’ será transmitido globalmente por Disney+. Sin embargo, todo el ‘anime’ licenciado por Disney en nuestra región es transmitido por Star+.

¿Cuál es la historia o de que trata Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

El primer tráiler de Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) fue compartido por Shochiku Anime hace tres meses.

En la historia de Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) hay dos bandos. De un lado, los Guardianes Dragón, Rangers que usan el poder de los dioses dragón para proteger a la humanidad. Del otro, el infame Ejército del Mal, invasores del espacio decididos a conquistar el mundo. Los alienígenas invasores, derrotados en el primer año de la guerra, se han convertido en bufones. Su única función es ser vencidos cada domingo. Ni siquiera pueden llamarse «villanos» ya, viven sus días como esclavos. Pero un invasor solitario no lo tolerará más. él se enfrentará a los imparables Rangers y derribará el sistema. Esta es la historia de la primera (y quizás última) serie de acción «anti-Ranger».

El ‘manga’ Sentai Daishikkaku debutó el 3 de febrero del 2021 en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Este ‘manga’ es escrito e ilustrado por Negi Haruba, ‘mangaka’ conocido en nuestra región por ser el creador de Go-tōbun no hanayome o The Quintessential Quintuplets. Actualmente, el ‘manga’ Sentai Daishikkaku continua su publicación y cuenta con 128 capítulos y 13 tankōbon o volumenes recopilatorios.

¿Quiénes están detrás de la producción del ‘anime?

Keiichi Satō (Tiger & Bunny) es acreditado como el director del ‘anime’ Sentai Daishikkaku. Satō se unió a Yostar Pictures en 2021 como director creativo y representante del departamento de propiedad intelectual del estudio. Keiichirō Ōchi, conocido por su trabajo en The Quintessential Quintuplets y The Demon Girl Next Door, es el encargado de la composición del anime. La animación estará a cargo de Yostar Pictures (Arknights: Prelude to Dawn, Azur Lane Queen’s Orders).

¿Quiénes son los ‘seiyu’ del ‘anime’ Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

Estos son los ‘seiyu’ que han sido confirmados para el ‘anime’ Go, Go, Loser Ranger (Sentai Daishikkaku):

Yūsuke Kobayashi como Fighter D (también conocido como Footsoldier D o simplemente D)

como Fighter D (también conocido como Footsoldier D o simplemente D) Daishi Kajita como Hibiki Sakurama

como Hibiki Sakurama Yumika Yano como Yumeko Suzukiri

como Yumeko Suzukiri Yūichi Nakamura como Red Keeper

como Red Keeper Gō Inoue como Blue Keeper

como Blue Keeper Kenshō Ono como Yellow Keeper

como Yellow Keeper Kōsuke Toriumi como Green Keeper

como Green Keeper M.A.O como Pink Keeper

como Pink Keeper Hiroyuki Yoshino como Shun Tokita

como Shun Tokita Rika Nagae como Komachi Aizome

como Komachi Aizome Azumi Waki como Kanon Hisui

como Kanon Hisui Fumihiko Tachiki como Masurao Nadeshiko

como Masurao Nadeshiko Yūki Ono como Kai Shion

como Kai Shion Seiichirō Yamashita como Eigen Urabe

como Eigen Urabe Akari Kitō como Angelica Yukino

como Angelica Yukino Daiki Hamano como Sōjirō Ishikawa

como Sōjirō Ishikawa Tomoyo Kurosawa como Renren Akebayashi

como Renren Akebayashi Shiori Mikami como Angel Usukubo

como Angel Usukubo Ryota Ohsaka como Yamato Kurusu

como Yamato Kurusu Masanori Shimizu como Tsukasa Shippō

como Tsukasa Shippō kihiro Nozuyama como Ranmaru Koguma

como Ranmaru Koguma Hina Yomiya como Fighter XX

Fuente: canal oficial en YouTube de Shochiku Anime