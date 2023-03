Hace dos meses, los fanáticos de Gundam The Witch from Mercury que desde el 31 de diciembre y hasta el 4 de mayo, Bandai Namco distribuirá los episodios de la primera serie de Gundam protagonizada por un personaje femenino en YouTube. Ahora, la cuenta oficial en Twitter de Gundam The Witch from Mercury ha revelado cuándo regresa el ‘anime’ con la emisión de su segunda parte que inicia con el episodio 13.

¿Cuándo sale el episodio 13 de Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury?

Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury inicio su emisión en octubre y termino su primera mitad en diciembre del 2022. En Colombia, la nueva serie de la franquicia creada por Yoshiyuki Tomino se puede ver a traves de Crunchyroll. Así que si se preguntan cuándo regresa el ‘anime’ Gundam The Witch from Mercury, les contamos que el 2 de abril llegará un episodio especial que seguramente resumirá los hechos de los primeros 12 episodios. A la semana del regreso de la emisión del Gundam The Witch from Mercury, domingo 9 de abril, sale el tan esperado episodio 13, el cual nos revelará cómo evolucionará la relación entre Suletta y Miorine luego de los hechos que ocurrieron al finalizar el episodio 12.

¿Cuál es la historia o de qué se trata The Witch from Mercury (Suisei no Majo)?

El sitio web oficial del nuevo ‘anime’ de la franquicia Gundam describe la historia:

«A.S. (Ad Stella) año 122

Una era en la que una multitud de corporaciones han ingresado al espacio y han construido un enorme sistema económico. En este mundo, una chica solitaria del remoto planeta Mercurio es transferida a la Escuela de Tecnología Asticassia Esta escuela es dirigida por el Grupo Beneritt, que domina la industria de los Mobile Suit.

El nombre de esta chica es Suletta Mercury. Ella tiene una luz escarlata ardiendo en su corazón puro, esta niña camina paso a paso por un mundo nuevo.»

Vía: Siliconera