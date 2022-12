El tráiler de la película de Black Clover en Jump Festa 2023 revela nuevos personajes

Hoy inicia Jump Festa 2023, el evento de fin de año que se caracteriza por sus anuncios concernientes a los ‘manga’ y ‘anime’ de franquicias que han sido o están publicándose en la revista Shonen jump. Uno de los primeros anuncios de Jump Festa 2023 es el nuevo tráiler de la película Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago). Este nuevo tráiler presenta a otros de los personajes que estarán presentes en el filme junto con nombre de la canción principal de la película.

El nuevo tráiler de la película de Black Clover revela que la canción Here I Stand del grupo de J-pop Treasure será el tema principal de Sword of the Wizard King.

¿Cuándo sale o cual es la fecha de estreno de película de Black Clover: Sword of the Wizard King?

Ilustración de Yuki Tabata —donde aparecen Asta y Konrad, el rey mago que precedió a Julius Novachrono— en conmemoración del estreno del nuevo tráiler de la película de Black Clover en Jump Festa 2023.

Hace dos meses, fue revelada junto al primer tráiler, cuándo sale o cual es la fecha de estreno de la película Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago). Así que si aún se preguntan cuál es la fecha de estreno, les contamos que la primera película de Black Clover llamada Sword of the Wizard King (La espada del rey mago) llegará a Latinoamérica a través de Netflix el viernes 31 de marzo del 2023.

¿Quién fue el Rey Mago antes de Julius Novachrono en Black Clover?

Konrad, personaje clave de la película Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago) es el rey mago que estaba en el poder antes de Julius Novachrono. Julius es el actual rey mago del reino del trébol en la historia del ‘anime’ Black Clover. Así que el primer Rey Mago y el villano de la primera película del ‘manga’ de Tabata titulada Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago) se llama Konrad. ¿Cuáles son sus intenciones y cómo conocerá a Asta y a los demás ‘black bulls’ lo sabremos el próximo 31 de marzo.

Primer tráiler de la película Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago).

Los anuncios o noticias de Jump Festa 2023 apenas inician. Así que, si quieren estar al tanto de los horarios de los ‘super stages’, les recomendamos seguir el siguiente enlace. En él encontrarán el calendario del evento de anuncios de ‘anime’ y ‘manga’ de las franquicias de la editorial Shueisha.

Fuente: canal oficial de Jump en YouTube