Una de las series de ‘anime’ más inusuales y brutales de los últimos años es Made in Abyss, cuya temporada 2 terminó en septiembre de 2022 y actualmente estamos en espera de noticias sobre su temporada 3. Pero lo que recibimos en su lugar fueron noticias de la temporada 2 de la temporada 2.

Sí, así como leyeron.

El pasado domingo 15 de enero, Kadokawa anunció que comenzará la producción de una secuela de Made in Abyss: Retsujitsu no Ōgonkyō (La ciudad dorada del sol abrasador), . Este es el nombre que recibió la temporada 2 de la serie, la cual vimos el año pasado. Lo curioso es que decidieron no referirse a ella como la temporada 3, sino como si fuera una continuación de la temporada 2. El anuncio fue acompañado por un video que recopila escenas de las dos primeras temporadas y de la película Fukaki Tamashî no Reimei o Dawn of the Deep Soul.

Si ya vieron la segunda temporada y quedaron con dudas sobre su compleja trama, Faputa, la villa Ilblu o Irumyuui, los invitamos a dar una mirada a nuestro artículo explicando todo esto.

Made in Abyss cuenta la historia de Riko, una niña que —en compañía del androide llamado Reg— abandona su pueblo para sumergirse en un misterioso abismo del que no podrá regresar para descubrir sus secretos y el destino de su madre.

El comunicado de Kadokawa no revela por qué decidieron referirse a la nueva temporada como una «continuación deMade in Abyss: Retsujitsu no Ōgonkyō / La ciudad dorada del sol abrasador» en lugar de llamarla temporada 3. Tampoco sabemos si será material de relleno o continuará adaptando el ‘manga’. También desconocemos una posible fecha de estreno.

Via: Anime News Network

Fuente: canal oficial de Kadokawa en YouTube