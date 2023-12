Monsters: Netflix revela cuándo sale junto a un arte promocional

Hace cinco meses, durante el One Piece Day 23, conocimos que se habia dado luz verde a un proyecto que adaptará al ‘anime’ el ‘one shot’ «Monsters: Ippaku Sanjō Hiryū Jigoku» de Eiichiro Oda. Ahora, a tan solo unas horas del inicio de Jump Festa 2024 Netflix reveló el primer arte promocional, nombre localizado e información sobre cuándo sale el ‘anime’

Índice

¿Cuándo sale el ‘anime’ Monsters de Eiichiro Oda en Netflix?

Según lo reveló Netflix Anime en su cuenta oficial en X, el la adaptación del ‘one shot’ Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation de Eiichiro Oda se podrá ver a través de su plataforma en algún momento de enero del 2024. Cabe resaltar que es muy probable que la fecha de estreno de este ‘anime’ se revele en el segundo día de Jump Festa 2024. Este se llevará a cabo el próximo domingo 17 de diciembre.

Nuevo arte promocional del ‘anime’ Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation.

¿Cuál es la historia de Monsters de Eiichiro Oda?

La historia Monster nos traslada en el tiempo a la historia del samurái Ryûma. Este es el personaje que vimos brevemente en el arco de Thriller Bark de One Piece. Años antes, un cuerno de dragón con poderes mágicos fue robado, y el samurái Ryûma se ve envuelto en la catástrofe en torno a ese cuerno de dragón, y la devastadora aparición de un dragón en la ciudad.

El ‘one shot’ Monsters: Ippaku Sanjō Hiryū Jigoku fue publicado por primera vez en el número extra del especial de otoño de la revista Weekly Shonen Jump de 1994. En esa epoca, Eiichiro Oda tenía 19 años. Luego, el ‘one shot’ Mosters fuerecopilado en el ‘manga’ de historias cortas de Eiichiro Oda llamado Wanted en 1998.

¿El ‘manga’ ‘one shot’ Monsters de Eiichiro Oda es canon en la historia de One Piece?

Ryuma, el protagonista del ‘one shot’ Monsters de Eiichiro Oda es un personaje en el arco argumental Thriller Bark de One Piece.

La pregunta sobre si es canon o no en la historia del ‘manga’ One Piece el ‘one shot’ Monsters de Eiichiro Oda es válida. Afortunadamente, Oda contestó oficialmente esta pregunta en el SBS del volumen o tankōbon número 47 del ‘manga’ One Piece, el cuál en ese momento se encontraba en el arco argumental conocido como Thriller Bark. La respuesta es afirmativa, la historia del ‘one shot’ Monsters, que protagoniza al samurai «Ryuma», es «ligeramente» canónica para el universo de One Piece.

Fuente: Netflix Anime