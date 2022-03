Dos semanas han pasado desde el lanzamiento de capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece, el cual dejo a los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda la sensación de estar ante el comienzo del final de One Piece. Si bien el capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece no da las respuestas concretas a preguntas como quién es Joy Boy y qué relación tiene este personaje con Luffy, sí da más información sobre quién es Nika y como este personaje se relaciona con la nueva transformación, quinta marcha o Gear 5 de Monkey D Luffy vista en el capítulo 1044 del ‘manga’.

A partir de este momento hablaremos con ‘spoilers’ del tercer acto del arco del país de Wano.

En la nota anterior, hicimos una corta descripción sobre quién es Nika y nos centramos en contarles qué son los poneglyphs y quién es Joy Boy. Ahora —gracias a las revelaciones que Eiichiro Oda nos mostró en el capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece— conocemos el verdadero nombre de la fruta del diablo o akuma no mi de Monkey D Luffy y por qué estamos ante el inicio del final del ‘manga’ de One Piece.

Tabla de contenidos

¿Cuál es el verdadero nombre y tipo de la fruta del diablo (akuma no mi) de Luffy?

Viñeta perteneciente al capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece.

El capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece reveló, después de 25 años, uno de los secretos mejor guardados por Eiichiro Oda. Este secreto de One Piece, el cual nadie teorizó ni vio venir, se trata del verdadero nombre y tipo de la Fruta del diablo o Akuma no mi de Monkey D Luffy. Así que la misteriosa Fruta del diablo o Akuma no mi que los ancianos del Gorosei dijeron que habían cambiado su nombre y no despertaba desde hace 800 años es la que hasta ahora conocíamos como la Gomo gomu no mi.

Según el Gorosei el verdadero nombre de la Fruta del diablo o Akuma no mi de Monkey D Luffy, el protagonista de One Piece, es Hito hito no mi tipo zoan mitológica modelo Nika.

¿Quién es Nika, el dios sol?

La primera vez que se mostró la silueta de Nika en One Piece fue en el capítulo 1018 del ‘manga’.

Nika es un guerrero antiguo, también conocido como el «Dios Sol», el cual es la esperanza de los esclavos que algún día esperan que él los libere con su sonrisa de todo sufrimiento. Esta es información, la cual escuchó Who’s-Who en su tiempo en la prisión Impel Down, es la única que se tiene sobre Nika, el «Dios Sol».

Silueta de Luffy con su nueva transformación, Gear 5 o despertar de la Hito Hito no mi tipo zoan mitológica modelo Nika en el capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece.

Para algunos fanáticos, la aparición de Nika el dios sol podría significar el inicio del fin del ‘manga’ de One Piece.

¿Qué poderes tiene la Fruta del diablo Hito hito no mi tipo zoan mitológica modelo Nika de Luffy?

Izquierda Yami yami no mi de Barbanegra. Derecha Hito hito no mi tipo zoan modelo mitológico Nika de Monkey D Luffy, antes conocida como la Gomu gomu no mi.

Los cinco ancianos del Gorosei, al momento de revelar el verdadero nombre de la Fruta del diablo o Akuma no mi de Monkey D Luffy también comentaron que poderes tiene esta fruta que antes pensabamos que era la Gomu gomu no mi. Los poderes de la Hito hito no mi tipo zoan modelo mitológico Nika, le otorgan al usuario las propiedades de la goma permitiéndole luchar de acuerdo a su imaginación.

La llegada de Luffy con su nueva transformación, Gear 5 o quinta marcha en capítulo 1044 del ‘manga’ marca el inicio del fin de la pelea de Luffy contra Kaido en One Piece.

La palabra usada por Eiichiro Oda en el ‘manga’ 1044 de One Piece es ‘bakabakashi’ (馬鹿馬鹿しい), la cual significa ridículo, tonto o absurdo. Lo anterior, encaja con la forma en la que Luffy pelea a lo largo del ‘manga’ y ‘anime’ de One Piece. Además, cobra más sentido con la forma de pelear de su quinta marcha o Gear 5 durante el capítulo 1044. Esta nueva transformación le permite a Luffy pelear, en pocas palabras, como si fuera una caricatura

¿La nueva transformación, Gear 5 o quinta marcha de Luffy es fruto del «poder del guion»?

Viñetas pertenecientes al primer capítulo del ‘manga’ de One Piece.

La revelación del verdadero nombre de la Fruta del diablo o Akuma no mi de Monkey D Luffy ha tomado por sorpresa a los fanáticos de One Piece. Sin embargo, no todos han visto el despertar de la Hito hito no mi como algo coherente. Incluso algunos piensan que el «poder del guion» ha salvado a Luffy de Kaido. No obstante, si hacemos un repaso a los arcos anteriores de One Piece conociendo los acontecimientos del capítulo 1044 del ‘manga’ estos pueden tomar otro significado.

This SBS question from a looong time ago hits different now. Even with the change, Luffy's fruit is even closer to his core personality than before#ONEPIECE1044 pic.twitter.com/Nz6TDdDTfb — 🎉 Jasser 🎉 (@Jabulkheir) March 25, 2022 La respuesta de Oda en este SBS, de hace muchos años, se ajusta a la descripción de la Hito Hito no mi tipo zoan modelo mitológica Nika de Luffy hecha por el Gorosei en el capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece.

Al final del arco de Skypiea, durante la fiesta de celebración por la derrota de Enel, Luffy hace una posición que toma sentido con los acontecimientos del capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece.

Como los anteriores hay muchos ejemplos, ya que a lo largo de la historia Monkey D Luffy ha liberado pueblos y llevado sonrisas a lo largo de la Grand Line. Con lo anterior en mente, las posibilidades de estar ante el inicio del fin del ‘manga’ de One Piece son altas.

Viñeta del primer capítulo del ‘manga’ de One Piece.

¿Cuántas Hito hito no mi hay en el mundo de One Piece?

Fruta Hito Hito no mi : brinda a su consumidor características humanas, tal como ocurre con Tony Tony Chopper su actual usuario.

: brinda a su consumidor características humanas, tal como ocurre con Tony Tony Chopper su actual usuario. Fruta Hito Hito modelo daibutsu: permite a su consumidor transformarse total o parcialmente en un Buddha dorado gigante. El usuario actual de esta fruta es Sengoku, el ex Almirante de la flota de la Marina.

permite a su consumidor transformarse total o parcialmente en un Buddha dorado gigante. El usuario actual de esta fruta es Sengoku, el ex Almirante de la flota de la Marina. Fruta Hito Hito modelo onyudo : otorga al usuario transformarse en un gran monje ‘yokai’. Esta fruta fue consumida por Onimaru, al cual vimos en el segundo acto del arco de Wano.

: otorga al usuario transformarse en un gran monje ‘yokai’. Esta fruta fue consumida por Onimaru, al cual vimos en el segundo acto del arco de Wano. Fruta Hito Hito modelo Nika (Gomu gomu no mi): el usuario obtiene las propiedades de la goma. Además, su despertar le brinda la fuerza y libertad del dios sol Nika. El usuario actual de esta Fruta del diablo es Monkey D Luffy.

¿Qué es el Gorosei?

El Gorosei es uno de los obstáculos de Luffy antes de llegar al final de One Piece.

25 años y 1044 capítulos han pasado desde que el ‘manga’ de One Piece debutó en las páginas de la revista semanal Shonen Jump. No obstante es posible que aún existan personas que no sepan qué o quiénes son los cinco ancianos conocidos como el Gorosei.

Los cinco ancianos o Gorosei no son lo más alto del poder del gobierno mundial en la historia de One Piece, ya que ellos se arrodillan ante la presencia de Im-sama.

Los cinco ancianos del gobierno mundial o el Gorosei (五老星) aparecieron por primera vez en el capítulo 233 del ‘manga’ —o el episodio 151 del ‘anime’— de One Piece. Adicionalmente, ellos son los responsables de las acciones de la Marina y el Cipher Pol para los lectores. Por lo menos hasta la presentación de Im-sama, en el arco del Levely. Por lo tanto se puede decir el Gorosei, junto a los piratas de Barbanegra, son los principales antagonistas de la historia de One Piece.

Del Gorosei o lo cinco ancianos se sabe poco, pero por sus acciones y conversaciones conocemos que ellos cuentan con información sobre el siglo vacío, Joy Boy y las frutas del diablo (akuma no mi). Adicionalmente, en el capítulo 1044 del ‘manga’ de One Piece, los miembros del Gorosei revelan el verdadero nombre de la fruta de Monkey D Luffy.

La pregunta de esta semana es ¿Qué repercusiones traerá al mundo el despertar de la Fruta del diablo o Akuma no mi de Luffy? ¿Será este el inicio del fin del ‘manga’ de One Piece? Dejen sus respuestas en los comentarios.

Fuente: Manga Plus