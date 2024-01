One Piece: cuándo sale el capítulo 1106 y 1107 del ‘manga’

El pasado 28 de enero, como es costumbre, fue lanzado el capítulo semanal del ‘manga’ One Piece. Este término cono un interrogante sobre algunas personas que se están acercando a la isla de Egghead. Ahora, este la identidad de aquellos que se dirigen a Egghead ha sido revelada gracias a los primeros ‘spoilers’ o filtraciones del capítulo 1106 del ‘manga’ de One Piece, los cuales vinieron acompañados de la noticia de la primera pausa del ‘manga’ de One Piece en el 2024. Así que a continuación, les diremos lo que sabemos sobre el capítulo 1106 del ‘manga’ de One Piece. Adicionalmente, también les compartiremos la fecha del regreso del ‘manga’ con el capítulo 1107 de One Piece.

Advertimos que estaremos hablando sobre los ‘spoilers’ del capítulo 1106 del ‘manga’ de One Piece. Así que para evitar conocer información relevante a ese capítulo les recomendamos usar nuestra tabla de contenidos.

¿Cuándo sale el capítulo 1106 del ‘manga’ de One Piece?

El estreno del capítulo 1106 del ‘manga’ de One Piece será el próximo domingo 4 de enero y los primeros ‘spoilers’ ya han adelantado que la próxima semana no tendremos ‘manga’. Así que, como suele pasar Eiichiro Oda se irá a descansar dejando un ‘cliffhanger’ masivo. Sin embargo, esto no significa que cuando salga el capítulo 1107 del ‘manga’ de One Piece la historia continue centrada en Egghead.

Primeros ‘spoilers’ del capítulo 1106 del ‘manga’ de One Piece

Los primeros ‘spoilers’ del capítulo 1106 del ‘manga’ One Piece —cuyo título será «A tu lado»— que circulan por internet han revelado que Kizaru y Saturn planean eliminar a todos en Egghead. Adicionalmente, dicen que Luffy logrará darle un golpe a Kizaru y que este lo llamará Nika haciendo que Bonney descubra que sombrero de paja es la reencarnación del «guerrero de la liberación». Mientras tanto, el control de los pacifistas se encuentra en poder de Bonney gracias a unas modificaciones que hizo el Dr. Vegapunk. Por esta razón Saturn ataca a Vegapunk, en busca de retomar el control de los pacifistas.

Al final del capítulo 1106 del ‘manga’ de One Piece se revela que aquellos que destruyeron el barco de la marina al final del capítulo 1105 son los gigantes Dorry y Brogy. Estos personajes no son nuevos, ya que por si no recuerdan los sombrero de paja los conocieron en el arco de Little Garden (Jardín pequeño). El resumen completo con los ‘spoilers’ del capítulo 1106 del ‘manga’ One Piece, lo pueden consultar a continuación:

¿Cuándo sale el capítulo 1107 del ‘manga’ de One Piece?

Ahora que sabemos que la próxima semana no habrá capítulo del ‘manga’ de One Piece, les comentaremos —a aquellos que se pregunten cuándo regresa el ‘manga’ de One Piece con el estreno del capítulo 1107— cuando volvera la obra de Oda a las paginas de la Shonen Jump. Así que el estreno del capítulo 1107 del ‘manga’ de One Piece será el domingo 18 de febrero del 2024.

Fuente: Bignewsop en X