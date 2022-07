¿Quedaste con ganas de seguir viendo Boku no Hero Academia desde el lanzamiento de su quinta temporada? Mientras sale la sexta parte de este anime, puedes conformarte con las OVA de My Hero Academia que llegarán en los próximos días, ya que el primero de agosto serán estrenados HLB y Laugh! As If You Are in Hell, dos episodios que nos permitirán seguir viendo a los personajes de Kouhei Horikoshi.

Las dos OVAs (Original Video Animation) mencionadas fueron estrenadas en Japón entre los pasados 16 y 19 de junio. Sin embargo, su llegada a occidente (Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica, etc.) no tendrá lugar hasta las 7:00 a.m. del primero de agosto en la plataforma Crunchyroll.

¿Cómo es la sinopsis de My Hero Academia: HLB (Hero League Baseball)?

La primera de estas dos OVA de My Hero Academia se llama HLB (Hero League Baseball). Como su nombre lo indica, dos agencias rivales forman equipos para disputarse el campeonato de la liga de béisbol. Por un lado, está Gang Orca que funda el equipo de «Las Orcas»; y por el otro, está Shishido, quien funda «Los Leones». Para hacerlo más interesante, en esta liga de héroes todos pueden usar sus dones o ‘quirks’. Los estudiantes de la U.A. son reclutados para competir, por lo que los equipos terminan con estas alineaciones: Orcas: Gang Orca, Shoji, Jiro, Kaminari, Mineta, Sero, Shiozaki, Shinrin Kamui y Mt. Lady. Leones: Shishido, Ojiro, Sato, Shishida, Shoda, Fat Gum, Kirishima, Amajiki y Tetsutetsu.

¿Cómo es la sinopsis de Laugh! As If You Are in Hell?

En cuanto a My Hero Academia: Laugh! As If You Are in Hell, nos vamos a unas prácticas protagonizadas por Deku, Bakugo y Todoroki en la agencia de Endeavor. Una de sus tareas en estos días es encontrar a una villana llamada Smiley que dibuja garabatos en la ciudad. Como ven que no es tan grave, no toman el hecho con mucha prioridad… hasta que un garabato es dibujado en la casa de Endeavor. Estando furioso, el propio Endeavour y el trío salen a buscar a la villana. Sin embargo, el ‘quirk’ de Smiley resulta ser algo ridículo pero poderoso.

Fuente: Crunchyroll.