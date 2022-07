Se ha hablado bastante de nombres muy reconocidos en el Anime Expo 2022 como The First Slam Dunk, Bleach TYBW y Trigun Stampede. Sin embargo, durante el evento también ha habido espacio para hablar de otras producciones anime que no han sonado en un buen rato, como es el caso de Panty & Stocking with Garterbelt, la cual tiene un nuevo proyecto en desarrollo.

El anuncio fue hecho por Studio Trigger, reconocido por su trabajo con Kill la Kill. Básicamente, le dijo al público que un nuevo proyecto relacionado a la franquicia Panty & Stocking with Garterbelt estaba en desarrollo.

Si bien Studio Trigger no aclaró que sería una nueva serie anime, el video que publicó con el anuncio muestra a las protagonistas posando con los dedos corazón de sus manos levantados. Por ahora no hay si quiera una fecha de lanzamiento ni quienes trabajarán directamente en el proyecto. Tampoco se sabe si podremos verlo en occidente, por lo que habrá que esperar nueva información al respecto.

¿De qué se trata el primer anime de Panty & Stocking with Garterbelt (2010)?

Panty & Stocking with Garterbelt es un anime de acción y comedia que fue lanzado en 2010 por Gainax (reconocido por Neon Genesis Evangelion). Tuvo solo 13 capítulos y llegó en DVD en América por Funimation en los siguientes años.

La historia se trata de Panty y Stocking (nombres relacionados a ropa interior), dos ángeles que son expulsadas del Cielo por sus malas acciones. Estas llegan a un lugar llamado Ciudad Daten, donde ven fantasmas (Ghosts) sembrando el caos, por lo que se proponen combatirlos para eventualmente comprar su regreso al Cielo. Estas son acogidas por el reverendo Garterbelt, quien les ayuda en su tarea para buscar y destruir a los fantasmas.

Una característica del anime fue su humor de índole cercano a lo sexual. De hecho, las protagonistas tenían la habilidad de transformar su lencería en armas para acabar con sus enemigos. Además, su estilo de dibujo fue muy inspirado en las caricaturas de occidente.

Vía: AnimeNewsNetwork

Fuente: Anime Expo